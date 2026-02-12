"ירצה לשכוח", "מדד פלוס מינוס מזעזע לאבדיה"

לילה שדני אבדיה לא ירצה לזכור, וגם בתקשורת האמריקאית כבר קטלו את ההופעה החריגה שלו. הפורוורד הישראלי ופורטלנד סיפקו את אחד המשחקים החלשים שלהם העונה, כשהבלייזרס הובסו 133:109 על ידי מינסוטה בטארגט סנטר. במשחקו השני מאז שחזר מפציעת הגב, אבדיה נעצר על 11 נקודות והשווה שיא עונתי שלילי, עם 3 מ-14 מהשדה, 0 מ-7 משלוש ו-5 מ-5 מהקו, לצד 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-5 איבודים.

“דני אבדיה חווה ערב שירצה לשכוח. הוא סיים עם פלוס מינוס מזעזע של מינוס 32, בפער ניכר הגרוע ביותר אצל הבלייזרס. לפעמים נתון הפלוס מינוס לא מספר יותר מדי סיפור. הלילה הנתון הזה סיכם היטב את התרומה של אבדיה. אוהדי הבלייזרס אולי יתהו לגבי מיעוט השריקות שקיבלה הקבוצה, ובעיקר אבדיה, אבל לדני היה ערב קשה. גם 5 איבודים לא עזרו”, נכתב ב’בלייזרס אדג’’.

“המשחק הזה הוא תזכורת טובה לכמה רחוק הבלייזרס עדיין צריכים ללכת כדי להיות איום אמיתי ערב אחרי ערב. גם אם אבדיה היה נותן משחק טוב יותר, הבלייזרס עדיין היו מפסידים. גם אם הקבוצה הייתה מקבלת יותר שריקות, הם עדיין היו מפסידים. גם אם היו מאבדים פחות כדורים, הם עדיין היו מפסידים. גם אם היו קולעים טוב יותר, הם עדיין היו מפסידים. אם כל הדברים האלה היו קורים יחד, אולי הייתה להם הזדמנות”, הוסיפו בתקשורת האמריקאית.

דני אבדיה מול ג'יידן מקדניאלס (רויטרס)

מאמץ קבוצתי להשאיר את אבדיה בשליטה

“שחקן ההגנה של השנה ב-NBA 4 פעמים רודי גובר, יחד עם ג’יידן מקדניאלס שנבחר בעבר לחמישיית ההגנה השנייה, הובילו מאמץ קבוצתי כדי להשאיר את אבדיה בשליטה. הוולבס הם אחת הקבוצות הבודדות עם הסגל שמסוגל להתמודד עם הפיזיות של אבדיה. המאמן כריס פינץ’ השאיר את גובר ומקדניאלס על המגרש ברוב הדקות של אבדיה ובחר לרוב לשמור עליו אחד על אחד”, טענו ב’בלייזרס אדג’’.

“האסטרטגיה הגבילה את היכולת של אבדיה לקלוע, אך גם מנעה ממנו לייצר לאחרים זריקות פנויות. אבדיה סיים עם 3 אסיסטים בלבד. וכשהצבע היה סגור, אבדיה מעולם לא הצליח לשחרר את ההגנה באמצעות הקליעה שלו, כשהוא מחטיא את כל 7 הזריקות שלו מחוץ לקשת”, הדגישו בארה”ב.

הבלייזרס כמובן לא ינצחו הרבה משחקים כאשר אבדיה קולע 3 מ-14 ויש לו יותר איבודים מאסיסטים. העונה הם כעת במאזן 19:3 כאשר הפלוס מינוס של אבדיה שלילי. הם במאזן 6:19 כאשר הוא חיובי או מאוזן.