ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

בהפועל י-ם מרוצים: מקום ראשון וכולם בריאים

למרות ההפסד 83:80 לוונציה, שבבירה מבינים שאם היו מתעוררים קצת מוקדם יותר הוא היה הופך לניצחון, בקבוצה מסתכלים על הצד החיובי לקראת מכבי בגביע

ג'ראד הארפר (באדיבות המועדון)
ג'ראד הארפר (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים סיימה אתמול (רביעי) את העונה הסדירה של היורוקאפ עם הפסד לוונציה של נבאן ספאחיה, שלמען האמת היה לפרוטוקול בלבד, וכל שיכלו לבקש הירושלמים הוא תשובות באשר לזהות היריבה אותה יפגשו בשלב הבא, רבע הגמר אליו העפילו יונתן אלון וחניכיו מהמקום הראשון בבית א'.

החדשות הטובות מבחינתה של הקבוצה הם שאם מסתכלים על העונה שעברה כמקרה בוחן, הרי שהעונה הקבוצה מהבירה סיימה את השלב הנוכחי במקום אחד גבוה יותר – במקום הראשון, בעוד שבשנה שעברה היא העפילה מהמקום השני, רק שהשנה היא סגרה את השלב הנוכחי כשהפסידה שלושה מתוך ארבעת המשחקים האחרונים. 

במועדון דיברו על ריבאונד ההתקפה, שעשה להם המון בעיות במחצית הראשונה. יתרה מכך, הירושלמים הודו כי גם ההגנה לא בדיוק הייתה בשיאה. בסביבת הקבוצה הודו שהם פשוט לא הגיעו חדים למחזור ה-18 והאחרון של העונה הסדירה וכי בסופו של דבר הם התעוררו מאוחר מדי. ונציה נראתה כמי שרצתה יותר במחצית הראשונה ואכן האיטלקים פשוט היו אגרסיביים יותר וניצלו זאת היטב בצד ההתקפי. 

קסיוס ווינסטון (באדיבות המועדון)קסיוס ווינסטון (באדיבות המועדון)

הירושלמים היו מרוצים מכך שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון ושסיימו את המשחק כשכולם בריאים, כלומר כל מי שהיה כשיר למשחק שכן כזכור נמרוד לוי נפצע בראשון האחרון נגד הפועל תל אביב ואייזיאה מובלי לא לקח חלק במשחק בגלל כאבי גב. הרבע האחרון מבחינתה של הקבוצה מהבירה היה נהדר ואם הייתה מתעוררת ומשחקת כך גם ברבע השלישי היא בהחלט הייתה יכולה לסיים את שלב הבתים עם ניצחון נוסף, אך כעת במועדון מתמקדים בחצי גמר גביע המדינה, כאשר ביום ראשון הם יפגשו את מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים. 

מבחינת היורוקאפ, אתמול כאמור האדומים קיבלו את התשובות באשר לכל היריבות האפשריות בכל שלב. ברבע הגמר, חניכיו של אלון יפגשו, כשבידם יתרון הביתיות, את המנצחת בין טורק טלקום אנקרה לבין באסקי מנרסה אותה פגשה הפועל ירושלים פעמיים העונה. היה ותנצח ברבע הגמר, ירושלים תפגוש לסדרה בת שלושה משחקים את המנצחת ברבע גמר B, שם בורג אן בראס מחכה למנצחת בין צדביטה אולימפיה לובליאנה לבין חמניץ.

יונתן אלון (באדיבות המועדון)יונתן אלון (באדיבות המועדון)

הירושלמים סיימו כאמור במקום הראשון, כך שלכל הפחות עד הגמר הם ייהנו מיתרון הביתיות, כל עוד הם פוגשים יריבה שהחזיקה במאזן פחות טוב משלהם ו/או דורגה במקום נמוך יותר בתום העונה הסדירה. גם במקרה ויפגשו את בשיקטאש בשלב הגמר, ליונתן אלון וחניכיו יהיה את יתרון הביתיות. גם הפועל ירושלים וגם הטורקים סיימו במקום הראשון את העונה הסדירה, ולשתיהן אותו מאזן מבחינת מספר ניצחונות, רק שלאלון וחניכיו יש גם את יחס הסלים הטוב יותר, כך שהאדומים הבטיחו מעשית את יתרון הביתיות עד לסיומה של העונה בכל מצב.

