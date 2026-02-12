12 נק' לשרף, 14 לוולף. ברוקלין נכנעה לאינדיאנה

מפגש בין שתיים מהקבוצות שמכוונות בעיקר לבחירת דראפט גבוהה הסתיים הלילה (בין רביעי לחמישי) עם הפסד של ברוקלין 115:110 לאינדיאנה, שהופיעה ללא שחקניה הבולטים. מהזווית הישראלית: בן שרף קלע 12 נקודות והשווה את שיאו בליגה הטובה בעולם, בעוד דני וולף תרם 14 מהספסל – אך זה לא הספיק.

שרף רשם כאמור 12 נקודות (4 מ-6 מהשדה, 0 מ-1 משלוש, 4 מ-6 מהקו), 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים לצד איבוד אחד ומדד פלוס/מינוס של 17- ב-17 דקות. וולף סיים כאמור עם 14 נקודות (4 מ-13 מהשדה, 2 מ-7 מחוץ לקשת, 4 מ-4 מהעונשין), 8 ריבאונדים, 3 איבודים ומדד 18- ב-23 דקות מהספסל.

הפייסרס שיפרו את מאזנם ל-15:40 שלילי ועלו למקום ה-14 במזרח, בעוד הנטס ירדו ל-15:38 שלילי במקום ה-13, זאת דווקא לאחר שני ניצחונות רצופים. כעת יצאו שרף וולף לפגרת האולסטאר וישובו לשחק בעוד שמונה ימים, אז יתארחו אצל קליבלנד.

בן שרף קולע (רויטרס)

ג'ראס ווקר הוביל את אינדיאנה עם 23 נקודות, מיכה פוטר הוסיף 19 ו-12 ריבאונדים ואית'ן תומפסון תרם 15. מנגד, טראורה בלט בברוקלין עם 20 נקודות ו-8 אסיסטים (5 איבודים), דיירון שארפ סיים עם 19 ו-12 ריבאונדים וזאיר וויליאמס קלע 19 בהיעדרו של מייקל פורטר ג'וניור.