יום חמישי, 12.02.2026 שעה 06:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
44%5985-578952מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
71%5708-603051סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5868-604553פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
45%6522-641255פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
33%6916-656155יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

רק 11 נק' לאבדיה, פורטלנד הובסה מול מינסוטה

הישראלי השווה שיא עונה שלילי עם 0 מ-7 לשלוש ו-5 איבודים, הבלייזרס נכנעו לרנדל (41) והוולבס 133:109. לדני נותר משחק מול יוטה לפני האולסטאר

|
דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס. אולסטאר מול אולסטאר (רויטרס)
דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס. אולסטאר מול אולסטאר (רויטרס)

לילה שדני אבדיה יעדיף לשכוח. אבדיה ופורטלנד סיפקו הלילה (בין רביעי לחמישי) את אחד המשחקים החלשים שלהם העונה, כשהפורוורד הישראלי נעצר על 11 נקודות, השווה שיא עונתי שלילי, והבלייזרס הובסו 133:109 על ידי מינסוטה בטארגט סנטר.

במשחקו השני מאז שחזר מפציעת הגב, אבדיה התקשה וסיים עם 11 נקודות (3 מ-14 מהשדה, 0 מ-7 משלוש, 5 מ-5 מהקו), 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים לצד 5 איבודים, חטיפה ומדד פלוס/מינוס של 32- ב-27 דקות – מספר הדקות הנמוך בהתמודדות.

זאת לאחר שרק לפני יומיים הבריק במספר דקות זהה מול פילדלפיה עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. פורטלנד נעצרה אחרי שלושה ניצחונות וירדה למקום העשירי במערב עם מאזן 26:29 שלילי, בעוד הקליפרס עלו למקום התשיעי לאחר ניצחון ביוסטון.

דני אבדיה מול גדני אבדיה מול ג'יידן מקדניאלס (רויטרס)

לאבדיה נותר משחק אחד לפני שימריא ללוס אנג'לס לקראת האולסטאר הראשון שלו – בעוד פחות מ-24 שעות, ב-04:00 שעון ישראל מול יוטה. יש לציין כי מזה כחודש וחצי הוא לא שיחק במשחקי "בק טו בק".

מי שגנב את ההצגה היה ג'וליוס רנדל, שהוביל את הטימברוולבס לניצחון עם 41 נקודות ו-7 ריבאונדים. ג’יידן מקדניאלס תרם 21 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, רודי גובר הוסיף 17 ו-8 ריבאונדים, ואנתוני אדוורדס סיים עם 14 נקודות בלבד.

ג'רו הולידיי הוביל את הבלייזרס עם 23 נקודות, סקוט הנדרסון קלע 18 ו-ויט קרייצ'י 17. טומאני קמארה הסתפק ב-9 נקודות ו-8 ריבאונדים אחרי שבמשחק הקודם רשם משחק שיא של 30 נקודות עם 8 מ-10 מחוץ לקשת.

