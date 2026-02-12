רק 11 נק' לאבדיה, פורטלנד הובסה מול מינסוטה

לילה שדני אבדיה יעדיף לשכוח. אבדיה ופורטלנד סיפקו הלילה (בין רביעי לחמישי) את אחד המשחקים החלשים שלהם העונה, כשהפורוורד הישראלי נעצר על 11 נקודות, השווה שיא עונתי שלילי, והבלייזרס הובסו 133:109 על ידי מינסוטה בטארגט סנטר.

במשחקו השני מאז שחזר מפציעת הגב, אבדיה התקשה וסיים עם 11 נקודות (3 מ-14 מהשדה, 0 מ-7 משלוש, 5 מ-5 מהקו), 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים לצד 5 איבודים, חטיפה ומדד פלוס/מינוס של 32- ב-27 דקות – מספר הדקות הנמוך בהתמודדות.

זאת לאחר שרק לפני יומיים הבריק במספר דקות זהה מול פילדלפיה עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. פורטלנד נעצרה אחרי שלושה ניצחונות וירדה למקום העשירי במערב עם מאזן 26:29 שלילי, בעוד הקליפרס עלו למקום התשיעי לאחר ניצחון ביוסטון.

דני אבדיה מול ג'יידן מקדניאלס (רויטרס)

לאבדיה נותר משחק אחד לפני שימריא ללוס אנג'לס לקראת האולסטאר הראשון שלו – בעוד פחות מ-24 שעות, ב-04:00 שעון ישראל מול יוטה. יש לציין כי מזה כחודש וחצי הוא לא שיחק במשחקי "בק טו בק".

מי שגנב את ההצגה היה ג'וליוס רנדל, שהוביל את הטימברוולבס לניצחון עם 41 נקודות ו-7 ריבאונדים. ג’יידן מקדניאלס תרם 21 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, רודי גובר הוסיף 17 ו-8 ריבאונדים, ואנתוני אדוורדס סיים עם 14 נקודות בלבד.

ג'רו הולידיי הוביל את הבלייזרס עם 23 נקודות, סקוט הנדרסון קלע 18 ו-ויט קרייצ'י 17. טומאני קמארה הסתפק ב-9 נקודות ו-8 ריבאונדים אחרי שבמשחק הקודם רשם משחק שיא של 30 נקודות עם 8 מ-10 מחוץ לקשת.