ינאקופולוס הכריז: הייז דייויס בא לפנאתינייקוס

נייג’ל הייז דייויס ללא ספק היה השם הכי חם ביורוליג בתקופה האחרונה, כשכמעט כל קבוצה גדולה רצתה לראות אותו אצלה וכולם ידעו שאיפה שהוא לא ינחת, זה ישנה את מאזן הכוחות באירופה. אז ההחלטה התקבלה והיא לא הפועל תל אביב, כאשר בעלי פנאתינייקוס הכריז על כך שהכוכב האמריקאי מצטרף לקבוצה שלו.

דימיטריס ינאקופולוס בישר על כך בצורה הכי לא שגרתית והכי מתאימה לו, כשהעלה סטורי לאינסטגרם ובו הוא בישר: “נייג’ל הייז דייויס יחתום בפנאתינייקוס לשנתיים וחצי”. לאחר הסטורי הבעלים גם עשה לייב באינסטגרם וראה קצת את התגובות, בזמן שהוא עם מוזיקה יוונית ברקע וכמובן, איך לא, מעשן סיגר.

כזכור, הפועל תל אביב מאוד רצתה את נייג’ל הייז דייויס ואף הייתה חזק במרוץ כדי להחתימו, כאשר בתקופה האחרונה הופעלו לא מעט לחצים מצד האדומים כדי שיבחר בהם. דווקא לפי הדיווחים פאו יצאה מהמרוץ אחרי שהשחקן סירב, אבל ביממה האחרונה צצו דיווחים חדשים שההצעה של הירוקים שודרגה ואז הבעלים הכריז שהוא בחר בהם.

הייז דייויס רק בעונה שעברה הוביל את פנרבחצ’ה לזכייה ביורוליג, כשהוא אף נבחר ל-MVP של הפיינל פור. אחרי הזכייה הוא ניסה את מזלו ב-NBA והלך לפיניקס, אך הוא לא ממש קיבל הזדמנות, עבר לאחרונה בטרייד למילווקי, הבאקס שחררו אותו ואז הוא החליט לשוב לאירופה והמרדף אחריו החל מיד, וההצעות הגדולות נשפכו מכל עבר.