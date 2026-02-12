יום חמישי, 12.02.2026 שעה 00:59
המחזיקה בחוץ: לאציו בחצי גמר הגביע האיטלקי

הנשרים הדיחו את בולוניה אחרי 1:4 בפנדלים, זאת כשלאחר 90 דקות הקבוצות עמדו על 1:1. קסטרו פתח, נוסלין עלה כמחליף והשווה. בשלב הבא: אטאלנטה

שחקני לאציו חוגגים בדרך לשלב הבא (IMAGO)
חצאי הגמר בליגה האיטלקית נקבעו הערב (רביעי), כשאחרי משחק דרמטי, גברה על והבטיחה את הכרטיס האחרון שנותר, זאת לאחר שקומו הצטרפה כבר אתמול לאינטר ואטאלנטה, שביצעו את המשימה מוקדם יותר.

הפתיחה הייתה של הרוסובלו כשניקולו קמביאגי שלח בעיטה חזקה מקרוב למשקוף בדקה ה-15. רבע שעה עברה והפעם הם מצאו את הרשת, כשסנטיאגו קסטרו התרומם להגבהה של ניקולה מורו והעלה את קבוצתו על לוח התוצאות.

רגע לפני הירידה להפסקה, פדרו הוותיק נפצע בשורות הנשרים, כשטיג’אני נוסלין נקרא למערכה במקומו. המחליף הטרי עלה כמו מלוע של תותח במחצית השנייה ומצא את הרשת בדקה ה-48, כשהצליח להכניע את לוקאש סקורופסקי בבעיטה למרכז השער.

ההכרעה עברה לפנדלים כשאחרי 90 דקות התוצאה הראתה על 1:1. אלא שאז, מחזיקת הגביע לא עמדה בלחץ. נונו טבארש דייק לזכות לאציו, אלא שלואיס פרגוסון נעצר על ידי איבן פרובדל. תייס דאלינחה עוד נתן שביב של תקווה לוינצ’נזו איטליאנו ושחקניו, אבל ריקרדו אורסוליני שלח את הבעיטה שלו החוצה ונתת למאוריסיו סארי והסגל את האותות לחגוג.

