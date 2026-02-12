זכתה במקדמה: סוסיאדד גברה 0:1 על בילבאו

חצי הגמר של הגביע הספרדי נערך הערב (רביעי) עם הדרבי הבאסקי הגדול, כשאתלטיק בילבאו נכנעה 1:0 לריאל סוסיאדד בביתה, במשחק הראשון מבין שניים שבסיומם תיקבע העולה לגמר. במפגש השני בשלב הזה, ברצלונה תתארח מחר אצל אתלטיקו מדריד.

המשחק עצמו היה שוויוני, כששתי הקבוצות לא הצליחו לייצר דומיננטיות יוצאת דופן באף שלב של המשחק. אבל ההחמצות הגדולות היו דווקא של האורחת, כולל אחת מסמרת שיער של פאבלו מארין, שבפתיחת המחצית השנייה הגיע לריבאונד, אחרי הדיפה רעה של השוער, אבל ממטרים ספורים שלח את הכדור לקורה והחוצה.

בדקה ה-62 סוסיאדד קיבלה את המקדמה שהיא רצתה לקראת הגומלין, כשגונסאלו גדש השאיר את בנאט טוריינטס מול שער ריק, האחרון לא התבלבל והעלה את קבוצתו ליתרון שהחזיק עד לשריקת הסיום.