"חלון היסטורי": בהפועל חיפה מרוצים מהרכישות

אם עד לפני פחות משבועיים הפסימיות בהפועל חגגה אחרי שנודע שג'בון איסט עושה את דרכו להפועל ב"ש ושמהסגל נגרעו שני שחקניה הפצועים שגמרו את העונה, ברונו רמירז ואופק ביטון, הגיע גל חדש של החתמות בחלון הנוכחי בינואר אותו מגדירים במועדון כ"חלון היסטורי" בו הקבוצה החתימה לא פחות מתשעה שחקנים.

ארבעה מהם זרים כאשר חלק מהשמות שהגיעו הם שחקנים בכירים כמו יואב גראפי, צמד הבלמים איוון קריצ'אק ודריו ז'ופאריץ', סנדרו אלטונשוילי, אנדריה רדולוביץ' שהיה מועמד להפועל ב"ש, החלוץ אלון תורג'מן, סער פדידה, שמזוהה עם המועדון בו גדל וחוזר הביתה, ולירן רוטמן.

“יואב כץ הוכיח ולא בפעם הראשונה כי הקבוצה יקרה לליבו והוא לא ייתן לה לשקוע, והוכחה לכך שיואב שבר את השיאים של עצמו עם החתמת תשעה שחקנים בשכר גבוה במיוחד”, אמרו בהפועל חיפה.

יואב כץ (עמרי שטיין)

משימת סילבס: לחבר הכל. חלק מהחדשים ישחקו בשבת

אגב, גם המנכ"ל איתי רק שעבד ימים כלילות בחלון הנוכחי בשיתוף פעולה הדוק עם חיים סילבס שידעו שבלי רכש משמעותי בחלון הנוכחי הקבוצה עלולה למצוא את עצמה נמצאת מתחת לקו האדום לתקופה ארוכה ומשם לרדת לליגת המשנה.

לסילבס מצפה עבודה לא מעטה כדי לחבר את הקבוצה תוך כדי תנועה ומשחקים. כבר במשחק החוץ הקרוב מול הפועל פ"ת (שבת, 15:00) חלק לא מבוטל של שחקני החיזוק שהגיעו בכושר משחק עשויים להשתלב במטרה לנסות ולהשיג ניצחון ראשון אחרי בצורת ארוכה של מספר גדול של משחקים בהם הקבוצה התקשתה להשיג ניצחון.