יום חמישי, 12.02.2026 שעה 06:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"חלון היסטורי": בהפועל חיפה מרוצים מהרכישות

יואב כץ פתח את הכיס עם לא פחות מתשעה צירופים לסגל של חיים סילבס, כאשר כעת על המאמן לחבר את כולם תוך כדי תנועה. חלקם צפויים לשחק כבר מול פ"ת

|
שחקני הפועל חיפה מברכים את רותם חטואל (שחר גרוס)
שחקני הפועל חיפה מברכים את רותם חטואל (שחר גרוס)

אם עד לפני פחות משבועיים הפסימיות בהפועל חגגה אחרי שנודע שג'בון איסט עושה את דרכו להפועל ב"ש ושמהסגל נגרעו שני שחקניה הפצועים שגמרו את העונה, ברונו רמירז ואופק ביטון, הגיע גל חדש של החתמות בחלון הנוכחי בינואר אותו מגדירים במועדון כ"חלון היסטורי" בו הקבוצה החתימה לא פחות מתשעה שחקנים.

ארבעה מהם זרים כאשר חלק מהשמות שהגיעו הם שחקנים בכירים כמו יואב גראפי, צמד הבלמים איוון קריצ'אק ודריו ז'ופאריץ', סנדרו אלטונשוילי, אנדריה רדולוביץ' שהיה מועמד להפועל ב"ש, החלוץ אלון תורג'מן, סער פדידה, שמזוהה עם המועדון בו גדל וחוזר הביתה, ולירן רוטמן.

“יואב כץ הוכיח ולא בפעם הראשונה כי הקבוצה יקרה לליבו והוא לא ייתן לה לשקוע, והוכחה לכך שיואב שבר את השיאים של עצמו עם החתמת תשעה שחקנים בשכר גבוה במיוחד”, אמרו בהפועל חיפה.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

משימת סילבס: לחבר הכל. חלק מהחדשים ישחקו בשבת

אגב, גם המנכ"ל איתי רק שעבד ימים כלילות בחלון הנוכחי בשיתוף פעולה הדוק עם חיים סילבס שידעו שבלי רכש משמעותי בחלון הנוכחי הקבוצה עלולה למצוא את עצמה נמצאת מתחת לקו האדום לתקופה ארוכה ומשם לרדת לליגת המשנה.

לסילבס מצפה עבודה לא מעטה כדי לחבר את הקבוצה תוך כדי תנועה ומשחקים. כבר במשחק החוץ הקרוב מול הפועל פ"ת (שבת, 15:00) חלק לא מבוטל של שחקני החיזוק שהגיעו בכושר משחק עשויים להשתלב במטרה לנסות ולהשיג ניצחון ראשון אחרי בצורת ארוכה של מספר גדול של משחקים בהם הקבוצה התקשתה להשיג ניצחון.

