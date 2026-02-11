יום חמישי, 12.02.2026 שעה 00:24
כדורגל עולמי  >> גביע גרמני

בכל החזיתות: באיירן מינכן בחצי גמר הגביע

אלופת גרמניה מדברת חזק בכל המפעלים, כאשר הפעם היא רשמה 0:2 על לייפציג בדרך לארבע האחרונות בגביע המקומי. קיין ודיאז כבשו עבור וינסנט קומפאני

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

באיירן מינכן המשיכה הערב (רביעי) בעונה המרשימה שלה, כאשר היא פגשה את לייפציג ברבע גמר הגביע הגרמני. החבורה מבוואריה רשמה 0:2 והעפילה לחצי גמר המפעל, וקבעה שגם העונה היא תדבר חזק בכל המפעלים.

זה התחיל דווקא טוב עבור לייפציג, אך לצערה שער של כריסטוף באומגרטנר נפסל בטענה לנבדל בדקה הרביעית. ההמשך היה כולו של באיירן, כאשר הארי קיין, מי אם לא הוא, תרגם פנדל לשער הראשון בדקה ה-64. לא לקח למנצחת הרבה זמן כדי לכבוש את השער השני, כאשר שלוש דקות מאוחר יותר לואיס דיאז כבש וקבע 0:2.

בכך, מובילת הבונדסליגה הגרמנית העפילה לשלב ארבע האחרונות בגביע המקומי, בתקווה להמשיך להיאבק חזק על כל התארים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */