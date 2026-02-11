ראשל"צ אדומה: הפועל ניצחה את מכבי בדרבי

המחזור ה-20 של ליגת העל בכדוריד התקיים הערב (רביעי), ובמוקד עמד הדרבי הגדול של ראשון לציון שנצבע בפעם השנייה העונה באדום לאחר שהפועל ראשון לציון גברה 34:40 על מכבי ראשון לציון, מ.כ חולון נצמדה לצהובים, לאחר שניצחה 29:33 בבאר שבע, במאבק על המקום השישי, הקרב על המקום השלישי מתחמם לאחר שהפועל אשדוד גברה 30:34 בביתה על מכבי תל אביב, ואליהן נצמדה גם בני הרצליה שגברה 28:33 על עירוני רחובות. נס ציונה בורחת מהתחתית לאחר ניצחון שני ברציפות, הפעם 32:38 על הפועל קרית אונו.

הפועל ראשון לציון – מכבי ראשון לציון 34:40 (17:17)

הדרבי הגדול של ראשל”צ הבטיח וקיים בגדול. המפגש בין השתיים תמיד היה טעון ומסקרן, והפעם הוא קיבל חשיבות נוספת במאבקי הצמרת והפלייאוף כשלשתי הקבוצות מטרות שונות. האדומים רוצים להמשיך במאבק על הפסגה מול רמת השרון בעוד הצהובים רוצים להבטיח את המקום בבית העליון.

פתיחת המשחק הייתה שייכת למארחת כשבן גונן עם שני שערים הוביל אותה ליתרון 2:5 (אחרי 6 דקות). ירמי סידי ואורי כהן סגרו ארבעה שערים רצופים של הצהובים, כשהשוו ל-9:9 והמשחק הצמוד נמשך כשבן גונן מצד אחד ועדן ג'ינג'י מהעבר השני סגרו שוויון 17:17 במחצית.

הפועל ראשון לציון מול מכבי ראשון לציון (הדר ואן קולא)

פתיחת המחצית השנייה הייתה שייכת לאורחים, כשנדב ניזרי העלה אותה ל-17:19 (דקה 32). סבטיסלב ורקיץ' עם עצירה גדולה ושער מהעבר השני השוו ל-19:19. בן גונן קבע מהפך ושער נוסף של ורקיץ' החזיר את היתרון, אבל ירמי סידי השווה והמשחק הצמוד נמשך.

איבן קראצ'יץ' וירמי סידי החליפו שערים בדרך ל-28:28 בדקה ה-48. אמיר שניידר בשער נהדר קבע 31:33 לאלופה (דקה 53) אבל עדן ג'ינג'י סירב להיכנע והשאיר את הצהובים במשחק. אריק שמידט החזיר את יתרון שני השערים ועצירה נהדרת של ורקיץ' שמרה על הפער. בן גונן וגיא גרא כבשו אבל ורקיץ' שוב עצר כשאריק שמידט כבש מהעבר השני, איבן קראצ'יץ הוסיף והם הבטיחו את הניצחון.

כבשו להפועל ראשון לציון: אמיר שניידר ובן גונן 9 שערים כ”א, איבן קראצ׳יץ׳ וליאור גורמן 6 כ”א, שלו יעיש ואריק שמידט 3 כ”א, סבטיסלב ורקיץ׳ 2, אסף שרון ותומר בודנהיימר הוסיפו 1 כ”א.

עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ 16 עצירות ב-35%

כבשו למכבי ראשון לציון: ירמי סידי 13 שערים, עדן ג'ינג'י 7, נדב ניזרי 6, גיא גרא 4, עידן מנע 2, אורי כהן ועמרי קושמרו 1 כ"א.

עצירות שוערים: אורון ברגיל 4 עצירות ב-30%, איתן אלבז 1 ב-11%, דן טפר 1 ב-4%

הפועל אשדוד – מכבי ת"א 30:34 (18:16)

הפתיחה הייתה של האורחת שמתאוששת בתקופה האחרונה ומתבססת במקום השלישי. גיא רש ארמן קבע 4:8 ונועם סוסנה הגדיל, אבל ירין ליברמן צימק ל-11:10. היתרון של הצהובים נשמר על המחצית שהסתיימה ב-16:18.

פתיחת המחצית השנייה הייתה שייכת לאשדוד כשירין ליברמן ואור ממן הפכו את התוצאה בדרך ל-19:21. הצהובים השוו אבל המארחת שוב פתחה מבערים ואור רחימוף קבע 27:30 (דקה 48). איתי סויסה הגדיל ל-29:33, הצהובים איבדו כדור חשוב והחטיאו פנדל ומארחת מסיימת את המשחק בניצחון חשוב.

כבשו להפועל אשדוד: אלכסנדר באביץ׳ 10 שערים, ירין ליברמן ואיתי סויסה 6 כ”א, אור רחימוף ואור ממן 5 כ”א, אורי גז 2.

עצירות שוערים: סוונביורן פיטרסון 15 עצירות, שון מורחוב 2.

כבשו למכבי ת"א: טל הרשקוביץ 8 שערים, גיא רש ארמן 6, נועם סוסנה 5, פולג אסייג 4, אסף סוכליצקי וחלב הארבוז 2 כ”א, בן ליברטי, שניר נציה ותומר רש ארמן 1 כ”א.

עצירות שוערים: תום שם טוב ואורן מאירוביץ' 3 עצירות כ”א.

בני הרצליה – עירוני רחובות 28:33 (16:18)

הפתיחה הייתה של הרצליה, כשמילאן גוסטוביץ' קבע 2:7 כבר אחרי 8 דקות. המארחת המשיכה להיות דומיננטית ולמרות שהאורחת הצליחה לצמק מעט, ניב צורף כבש בפנדל והרצליה סיימה את המחצית ביתרון 16:18.

המארחת המשיכה להוביל גם במחצית השנייה, וגם כשרחובות כבר התקרבה נמניה גויקוביץ' ושחר לוסטיגמן סגרו את המשחק סופית בדקות האחרונות. בסיום: 28:33 להרצליה שמבססת את מעמדה במקום הרביעי בטבלה. רחובות עם הפנים למשחקי הבית התחתון.

כבשו לבני הרצליה: ניב צורף, יוסי אפו, מילאן גוסטוביץ' ונמניה גויוקוביץ' 5 שערים כ”א, דניס ינקובסקי, אסף אוחיון ושחר לוסטיגמן 4 כ”א ואראל צייטלר 1.

עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב 9 עצירות

הפועל קרית אונו – א.כ נס ציונה 38:32 (20:17)

קרב תחתית משמעותי עבור שתי הקבוצות שרוצות להגיע במומנטום טוב לבית התחתון. הפתיחה הייתה שקולה ולוח התוצאות הראה על שוויון 5:5. סטפן דמיאנוביץ' קבע 7:10 לנס ציונה, שהמשיכה להיות טובה יותר וסיימה את המחצית ביתרון של שלושה שערים.

היתרון של האורחת צמח במחצית השנייה ופנדל של דמיאנוביץ' קבע 28:34 לאורחת שלמעשה סיים את המשחק. הטייגרים רושמים ניצחון שני ברציפות ובורחים מהתחתית בעוד קרית אונו נשארת במקום הלפני אחרון עם 4 נקודות בלבד.

כבשו להפועל קרית אונו: נמניה סקרוביץ' 9 שערים, עידו צ'רנובילסקי ואור פלח 6 כ"א, אסף שני 4, רועי דזלדטי וניקולה סקרוביץ' 2 כ"א, אופק רוזנבוים, ולדימיר דז'קיץ' וטל גלילי 1 כ"א.

עצירות שוערים: עוז יצחק 8 עצירות, יהונתן בן שטרית 6

כבשו לנס ציונה: גוראן קרסטבסקי 9 שערים, אפק דגני 7, שליו אהרוני 5, סטפן דמיאנוביץ' 4, דליבור סוקיץ', עידו בדור וליאור קוזניץ 3 כ"א, אביעד בן זימן 2, אופיר כהן וירין ברטל 1 כ"א.

עצירות שוערים: אלון רוצבי 16 עצירות, טולי ליבגוט 1

מ.כ באר שבע – מ.כ חולון 33:29 (17:14)

באר שבע חיפשה נקודות ראשונות העונה בעוד חולון לא רוצה לא לסיים את הליגה הסדירה בבית התחתון. לפני המשחק שתי הקבוצות עמדו דקת דומיה לזכרו של העיתונאי אילן שי ז"ל שדאג לסקר באופן שוטף את משחקיה של מ.כ באר שבע.

הפתיחה הייתה שייכת לאורחת, כשריף כהן קבע 6:10 אחרי 15 דקות, דוראל בן סעדון החטיא פעמיים (כולל פנדל) ולמרות שבאר שבע הצליחה להתקרב המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון של שלושה שערים לחולון.

מילוש סאביץ' צימק בתחילת המחצית השנייה, אבל אור לוי קבע 18:21 לחולון. באר שבע עוד ניסתה להישאר בתמונה אבל קאיו ויניסיוס ופטריק אובינה כבשו לקראת הסיום והכריעו. בסיום: 29:33 לחולון שנצמדת למקום השישי, באר שבע מנגד עדיין ללא נקודות.

כבשו ל-מ.כ באר שבע: מילוש סאביץ' 9 שערים, דושה באלינט 7, נוי פיירמן 4, דוראל בן סעדון ומיכאלו ריסטיץ' 3 כ"א, ספאסוי גאצ'ביץ', דין פרלוב ורביד נוימן 1כ"א.

עצירות שוערים: שגיא בוניס 12 עצירות.

כבשו ל-מ.כ חולון: קאיו ויניסיוס 8 שערים, אור לוי, עמית רייניסברג וריף כהן 5 כ"א, פיליפ קאלו ואורי שחר 3 כ"א, נאור כהן 2, לואיק בקסו ופטריק אובינה 1 כ"א.

עצירות שוערים: פאבל מיסקביץ' 11 עצירות, אור כנעני 9.