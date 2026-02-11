ירושלים הבטיחה ביתיות עד לגמר היורוקאפ כולל

הפועל ירושלים אמנם הפסידה היום (רביעי) לוונציה במסגרת המחזור האחרון של שלב הבתים ביורוקאפ, אבל זה הספיק לקבוצה של יונתן אלון כדי להבטיח את המאזן הטוב ביותר במפעל. המשמעות? היא תהנה מיתרון ביתיות עד לסיום המפעל, כלומר עד לגמר, כולל.

אם ירושלים הייתה מפסידה ב-22 הפרש ומעלה היא הייתה מאבדת את היתרון הזה לראשונה בבית המקביל, בשיקטאש, אבל זה לא קרה. בכל מקרה, את המקום ברבע הגמר המועדון מהבירה כבר הבטיח, אבל כעת גם את המאזן הטוב ביותר, הישג מרשים שאפילו הפועל ת”א בזכייה אשתקד לא עשתה.

הפועל ירושלים גם יודעת למי היא מחכה ברבע הגמר. מי שייפגשו בשלב שמינית הגמר אלו הן מנרסה וטורק טלקום, ויונתן אלון והשחקנים שלו יחכו לאחת מבין אלו. אגב, הפועל תל אביב בשנה שעברה הפעילה גם ישירות לרבע, ושם היא פגשה את טורק טלקום.