כולל הייז דייויס: 5 שחקני המפתח של איטודיס

דימיטריס איטודיס הוא ללא ספק אחד המאמנים הטובים ביותר ביורוליג בשנים האחרונות, כשבארון התארים שלו ניתן למצוא מעל הכל שתי זכיות במפעל עוד כשאימן את צסק”א מוסקבה. כיום היווני כמובן מאמן את הפועל תל אביב ואחרי שהצליח לעלות את האדומים מהיורוקאפ ליורוליג, היום (רביעי) הליגה פרסמה ראיון מיוחד איתו באתר הרשמי.

בראיון, הפרק השלישי בסדרה, נשאל איטודיס מי הם חמשת שחקני המפתח מהקריירה שלו. הראשון שאמר היווני היה מילוש תאודוסיץ’, עליו אמר: “עושה משחק מהפכן ומומחה במסירה הבאה”. השני הוא ננדו דה קולו, עליו אמר: “הוא הדוגמה המשולמת לסטנדרטים שכל ספורטאי צריך להציב לעצמו”.

ממשיכים הלאה, ואיטודיס בשם השלישי שנשאל אמר את שמו של קורי היגינס, ושיתף מעט גם עליו: “הסקורר שהוכיח את זה”. השם הרביעי היה קייל היינס עליו אמר ש”הוא מנהיג שקט”, והשם החמישי הוא אולי המעניין ביותר עבור אוהדי הפועל תל אביב.

ננדו דה קולו (איציק בלניצקי)

הסיפור של איטודיס על הייז דייויס

הסיבה? מדובר בשחקן שבימים אלו מועמד להגיע לסגל של איטודיס, וקוראים לו נייג’ל הייז דייויס. היווני הביא את הכוכב האמריקאי לפנרבחצ’ה וכאמור גם כיום רוצה לראות אותו שוב תחתיו, הפעם בישראל. על הייז דייויס אמר איטודיס: “סקורר בחסד, הוא נתן כל כך הרבה מאמץ לעשות אקסטרה, לעבוד על החלקים הפחות טובים, ימים על גבי לילות”.

מאמן הפועל ת”א שיתף סיפור על השחקן: “שכחתי משהו במשרד שלי והלכתי למשרד, היה כמעט חצות כבר, הלכתי למשרד להביא את מה ששכחתי, ואני שומע באולם את הכדור, ואז הלכתי וראיתי את נייג’ל זורק עוד, כי לא היה הרבה זמן לזרוק באימון. אני מאוד מאוד שמח ומאוד גאה שעבדתי איתו”.