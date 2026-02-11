יום רביעי, 11.02.2026 שעה 22:47
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"אם ישמש כמאמן או יתראיין, ניר ביטון יורחק"

הדיין נעם ליובין קבע כי מאמן אשדוד, שעמד לדין על פעילות ללא אישור בקרת התקציבים, ייענש בחומרה אם יחרוג מסמכויותיו הרשמיות ויציג עצמו כמאמן

|
ניר ביטון (שחר גרוס)
ניר ביטון (שחר גרוס)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל סיפק הערב (רביעי) החלטה משמעותית בנוגע לניר ביטון ולתפקודו המקצועי במ.ס אשדוד. ביטון, שמשמש כמאמן הקבוצה בפועל מאז פיטוריו של חיים סילבס, עמד לדין משמעתי אצל הדיין נעם ליובין בגין עבירה של פעילות ללא אישור הרשות לבקרת תקציבים.

בהחלטת בית  הדין  הובהר באופן חד משמעי כי על ביטון חלות מגבלות ברורות כל עוד אינו מחזיק באישור המתאים. הדיין נעם ליובין פסק לחובתו של ביטון עונש הרחקה על תנאי למשך חודשיים, אך הבהיר כי התנאי הוא ספציפי ומיידי.

על פי ההחלטה, עונש ההרחקה יופעל אוטומטית בכל מקרה שבו ביטון ישמש כמאמן הקבוצה בפועל על הקווים במהלך משחקים, או יציג את עצמו כמאמן הקבוצה בראיונות לכלי התקשורת לפני, במהלך או אחרי המשחקים. המשמעות ברורה: באשדוד יידרשו להיזהר מאוד בהתנהלות על הקווים ומול המיקרופונים כדי לא לאבד את ביטון לתקופה ממושכת.

הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)

אזהרה לקנס אם ביטון יישב על הספסל כמאמן

בית הדין אף קנס את אשדוד ב-10,000 שקל בגלל העבירה על התקנון, כמו כן קבע בית הדין כי הקבוצה תספוג עוד קנס של כ-20 אלף שקלים, במקרה של הרשעה נוספת בעבירה על חוקי ההתאחדות הכוללת נוכחות של מאמן בלתי רשום על ספסל הקבוצה.

כעת, למעשה מי שיהיה בקדמת הבמה הוא אבי אבינו, עוזרו של ביטון, שרשום במשחקים כמאמן הקבוצה יחד עם ביטון.

