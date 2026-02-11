יום רביעי, 11.02.2026 שעה 22:48
כדורגל עולמי  >> ליגה סרבית

גלזר שיחק 90 דקות בניצחון 1:4 של הכוכב האדום

השוער הישראלי פתח בהרכב במשחק הגביע מול בודוצ'נוסט, מוליכת הליגה הסרבית העפילה לרבע הגמר. נחמיאס ואבו פאני לא שותפו בניצחונות קבוצותיהם

|
עומרי גלזר (IMAGO)
עומרי גלזר (IMAGO)

יום של גביעים ברחבי אירופה, ובהם נציגות ישראלית רבה. עומרי גלזר שיחק 90 דקות בניצחון הכוכב האדום, ג’ואל אבו חנא, עידן נחמיאס ומוחמד אבו פאני ראו מהספסל את משחקי קבוצותיהם.

# עומרי גלזר שיחק 90 דקות בשמינית גמר הגביע בסרביה, בו הכוכב האדום ניצחה 1:4 את בודוצ'נוסט מליגת המשנה.

# לבאדיקוס הפסידה 1:0 במשחק הגומלין של חצי גמר הגביע לאופי כריתים והודחה מהמפעל, אחרי שוויון 1:1 במשחק הביתי. ג’ואל אבו חנא ישב על הספסל ולא נכנס, הישאם לאיוס לא נרשם למשחק.

# לודוגורטס של עידן נחמיאס גברה 0:1 על לבסקי סופיה, ברבע גמר הגביע הבולגרי. הישראלי ישב על הספסל ולא שותף.

# פרנצווארוש ניצחה 0:4 את צ'אקבארי בשמינית הגמר בגביע ההונגרי, מוחמד אבו פאני ישב על הספסל, גבי קניקובסקי לא נרשם.

# שפסי נכנעה 1:0 בשלב השלישי של הגביע הרומני למטאלול בוזאו, מאוויס צ'יבוטה היה על הספסל ולא שותף.

