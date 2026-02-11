דיווח: פנאתינייקוס מובילה במרוץ על הייז דייויס

הקרב על נייג’ל הייז דייויס מקבל תפנית מפתיעה. על פי דיווח ביוון, פנאתינייקוס צוברת ביממות האחרונות יתרון משמעותי על פני הפועל תל אביב במאבק על הפורוורד האמריקאי. לפי הפרסום ב-Gazzetta, פנאתינייקוס פועלת בצורה שיטתית ואגרסיבית בניסיון להשלים את העסקה, ונראה כי הלחץ שהפעילה ההנהלה היוונית מתחיל לשאת פרי.

בתחילת הדרך נדמה היה כי להפועל תל אביב יתרון ברור, בעיקר בשל נוכחותו של דימיטריס איטודיס על הקווים, דמות שמוערכת מאוד על ידי השחקן. מבחינה כספית, על פי הדיווח, הצעתו של עופר ינאי עמדה על כ-11 מיליון אירו, בעוד שפנאתינייקוס הציעה 12.2 מיליון אירו עבור חוזה לשנתיים וחצי, סכום גבוה יותר, אך כזה שלא הספיק תחילה כדי להטות את הכף.

אלא שאי הוודאות סביב עתידו של איטודיס בהפועל תל אביב גרמה להייז דייויס לעכב את החלטתו הסופית. בפנאתינייקוס זיהו את חלון ההזדמנויות, הגבירו את המאמצים ולחצו בניסיון לשנות את כיוון העסקה. נכון לעכשיו, ביוון מדווחים כי האלופה היוונית צוברת תאוצה במירוץ, כאשר הכף נוטה לכיוונה, אך ההכרעה הסופית של השחקן טרם התקבלה.

יתרה מכך, מיד לא מעט אתרים באירופה התחילו ליישר קו עם הדיווח הזה, כאשר גם ב-’SDNA’ היווני דיווחו את אותו הדבר ולאחר מכן גם האתר הבכיר ‘יורוהופס’ עשו זאת. בנוסף, דיווח נוסף בטורקיה טוען שהשחקן אפילו דחה את ההצעה של פנרבחצ’ה, וכעת זה בין הפועל ת”א לפאו. כתב אחר טוען שההצעה החדשה של היוונים היא 15 מיליון לשנתיים וחצי.