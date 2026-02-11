יום רביעי, 11.02.2026 שעה 23:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

דיווח: פנאתינייקוס מובילה במרוץ על הייז דייויס

דרמה: מקבץ דיווחים ברחבי אירופה מיישרים קו שהיוונים שבו למאבק על הכוכב ואף "מובילים על פני הפועל". וגם: הדיווח שדחה את פנר, וכמה פאו מציעה?

|
נייג'ל הייז דייויס (רויטרס)
נייג'ל הייז דייויס (רויטרס)

הקרב על נייג’ל הייז דייויס מקבל תפנית מפתיעה. על פי דיווח ביוון, פנאתינייקוס צוברת ביממות האחרונות יתרון משמעותי על פני הפועל תל אביב במאבק על הפורוורד האמריקאי. לפי הפרסום ב-Gazzetta, פנאתינייקוס פועלת בצורה שיטתית ואגרסיבית בניסיון להשלים את העסקה, ונראה כי הלחץ שהפעילה ההנהלה היוונית מתחיל לשאת פרי.

בתחילת הדרך נדמה היה כי להפועל תל אביב יתרון ברור, בעיקר בשל נוכחותו של דימיטריס איטודיס על הקווים, דמות שמוערכת מאוד על ידי השחקן. מבחינה כספית, על פי הדיווח, הצעתו של עופר ינאי עמדה על כ-11 מיליון אירו, בעוד שפנאתינייקוס הציעה 12.2 מיליון אירו עבור חוזה לשנתיים וחצי, סכום גבוה יותר, אך כזה שלא הספיק תחילה כדי להטות את הכף.

אלא שאי הוודאות סביב עתידו של איטודיס בהפועל תל אביב גרמה להייז דייויס לעכב את החלטתו הסופית. בפנאתינייקוס זיהו את חלון ההזדמנויות, הגבירו את המאמצים ולחצו בניסיון לשנות את כיוון העסקה. נכון לעכשיו, ביוון מדווחים כי האלופה היוונית צוברת תאוצה במירוץ, כאשר הכף נוטה לכיוונה, אך ההכרעה הסופית של השחקן טרם התקבלה.

יתרה מכך, מיד לא מעט אתרים באירופה התחילו ליישר קו עם הדיווח הזה, כאשר גם ב-’SDNA’ היווני דיווחו את אותו הדבר ולאחר מכן גם האתר הבכיר ‘יורוהופס’ עשו זאת. בנוסף, דיווח נוסף בטורקיה טוען שהשחקן אפילו דחה את ההצעה של פנרבחצ’ה, וכעת זה בין הפועל ת”א לפאו. כתב אחר טוען שההצעה החדשה של היוונים היא 15 מיליון לשנתיים וחצי.

