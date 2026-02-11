התנאים של ריאל מדריד בהסכם עם אופ"א

לאחר שהודיעה היום (רביעי) על ביטול הסופר ליג, ריאל מדריד ישבה עם אופ”א על הסכם ראשוני, שמבטיח שהכדורגל האירופי נע בכיוון חיובי ובנוסף, סימנו כמה נקודות מפתח חיוניות, זאת לפי דיווחים בספרד.

אחת ההנחות שנדונו בגלוי בפגישות שנערכו הייתה הצורך לרסן את חריגותיהם של מועדונים מסוימים. שני הצדדים הסכימו על קביעת מגבלות כדי להבטיח את ההוגנות בין כל הקבוצות בצורה מרבית. כדורגל חייב להיות הוגן, וכדי שזה יקרה, יש לכבד את הכללים שנקבעו ושיהיו זהים לכולם, כאשר אפילו דוברה האפשרות של יישום תקרות שכר בכדורגל.

מי ששינתה את מדיניות ההוצאות והפכה את איזון המספרים שלה היא פ.ס.ז’. הוצאות הגיוניות המבוססות על הכנסות ולא על “תרומות” שמתבטאות בהשקעות כספיות רבות מהבעלים. הקבוצות העיקריות שיהיו צריכות להסתגל לתנאים החדשים הן קבוצות הפרמייר ליג.

נאסר אל חאליפי, שינה את מדיניות ההוצאות (רויטרס)

נקודה נוספת שהוזכרה בהסכם היא שהטכנולוגיה חייבת לשרת את הכדורגל ואת אוהדיו. המטרה היא להפוך את הכדורגל לנגיש לכל פינה בעולם, בין אם בעלות נמוכה ובין אם אפילו בחינם. לדעת שני הצדדים, כדורגל אפשרי ללא מימון נוסף, אך באמצעות ניהול משאבים יעיל, ובמיוחד שיווק כמקור הכנסה עיקרי.

אין ספק שהכדורגל ממשיך להתפתח ולהתקדם, אך גם מועדוני ענק כמו ריאל מדריד יודעים שחייבת להיות אחידות בין המשתתפות, זאת על מנת להמשיך ליהנות ממשחק הוגן ותחרותי. האם ההסכם המהפכני ייכנס לתוקף ויגביל את המועדונים ששופכים כסף בלי הכרה? רק הזמן יגיד.