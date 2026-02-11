מתיחת פנים: כל ההעברות הבולטות בלאומית

רגע לפני שנכנסים לישורת האחרונה, בסיומה ייקבעו העולות, היורדות ואלו שימשיכו לעונה נוספת בליגה הלאומית, חלון ההעברות החורפי בליגת המשנה, שהביא איתו לא מעט בשורות במהלך החודש האחרון ננעל הערב (רביעי), וב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הבולטות של כל קבוצה.

מכבי פתח תקווה

שחקנים בולטים שהצטרפו: נואף בזיע, ואיתן טיבי (הגיע כשחקן חופשי מעט לפני חלון ההעברות).

איתן טיבי. מביא מהניסיון שלו למכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

מכבי הרצליה

שחקנים בולטים שהצטרפו: אנסוני פריאס ורועי הרמן (הגיע כשחקן חופשי מעט לפני חלון ההעברות).

אנסוני פריאס. החיזוק של מכבי הרצליה למאני טיים (שחר גרוס)

הפועל רמת גן

שחקנים בולטים שהצטרפו: אור דדיה, ג'יי ליבנה, אזקיאל הנטי ורביד אברג'יל.

ג'יי ליבנה במדי הפועל רמת גן. יעזור לקבוצה לעלות ליגה? (באדיבות המועדון)

מ.ס קריית ים

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: ליאב פרדה, לני ננגיס, יאסמו כבדה וליאם מלכה.

לני ננגיס. ממאבקי התחתית באשדוד למאבקי העלייה בקריית ים (עמרי שטיין)

הפועל כפר שלם

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: דומיניק בראון, עידו עולי ורועי בן שמעון.

רועי בן שמעון. חוזר מאלבניה לכפר שלם (חגי מיכאלי)

הפועל כפר סבא

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: תומר לנס, גיתאי סופיר, חמזה שיבלי וגילברט בנדאמה.

חמזה שיבלי. ינסה להתניע את הקריירה מחדש בכפר סבא (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: עומרי לוזון, ג'ייקוב ז'נו, אליאן רוחנא, אחמד חלאילה ואליג'יוס יאנקאוסקאס.

אליג'יוס יאנקאוסקאס (IMAGO)

מ.ס כפר קאסם

שחקנים מרכזיים שהגיעו: גבי ג'ורי, קינגסלי גוטפריד, לידור כהן, באסל שעבאן, אמיר אלטורי ומוחמד עוואד.

מוחמד עוואד. חזר לכדורגל הישראלי והתאחד עם טאלב טוואטחה (עמרי שטיין)

בני יהודה

שחקנים מרכזיים שהגיעו: יובל פיבן, בן הדדי, אדר רטנר, רווה אסייג, תומר ליטבינוב, נועם גיסין וגולן בני.

אדר רטנר. כבר הצליח לספק רגעי קסם בבני יהודה (אופיר מגדל)

הפועל עכו

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: אופק אנטמן, מג'יקו טראורה, ג'אד שיבלי, סער שוורץ, אליס ספיקנר ולבאן קוטאליה.

לבאן קוטליה. חזר פעם נוספת לישראל (באדיבות המועדון)

עירוני מודיעין

שחקנים מרכזים שהצטרפו: דוד דגו ויהלי שאבו.

יהלי שבו. ינסה לעזור למודיעין (רועי כפיר)

הפועל רעננה

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: האמד סוודוגו (בלם מחוף השנהב), סיידו פופאנה (קשר מסיירה לאון), לי ים דן, עומר סניור, עומר דהאן.

סיידו פופאנה. יעזור לרעננה בליגה? (פרטי)

הפועל עפולה

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: רן מאיר, אמיר ריאן ומאור ביטון.

אמיר ריאן משמאל. חיזק את הפועל עפולה (ראובן שוורץ)

הפועל חדרה

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: רובי לבקוביץ׳, כריסטיאן בלה, איתי שלו, מוחמד מידו בדארנה, מור פדידה, בסיל חורי וחיים מקונן.

רובי לבקוביץ'. חזר לקדנציה שנייה בחדרה (חג'אג' רחאל)

מכבי יפו

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: גוראן אנטוניץ', מייקל צ'ילאקה, דולב בלולו, גל לוי ואיתי זדה.

מייקל צ'ילאקה. שב מארצות הברית אל מאבקי התחתית בליגה הלאומית (פרטי)

הפועל נוף הגליל

שחקנים מרכזיים שהצטרפו: טמיר ללו, מופלח שלאטה, פדרו פטראצי, אנס דאבור, אור דסה וקנדי מוסונדה.