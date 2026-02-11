יום רביעי, 11.02.2026 שעה 21:24
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

"המאמן הכי גרוע סטטיסטית": מספרי תומאס פרנק

טוטנהאם פיטרה את המאמן, באנגליה סיקרו כמה הוא היה יקר ועד כמה גרוע היה המאזן שלו. דיווח ב'טלגרף': פוצ'טינו, דה זרבי וגם רובי קין מועמדים

תומאס פרנק (רויטרס)
תומאס פרנק (רויטרס)

טוטנהאם הודיעה על סיום דרכו של תומאס פרנק, זאת לאחר תקופה מאכזבת במיוחד מבחינה מקצועית שהציבה אותו כסטטיסטית המאמן הגרוע ביותר של המועדון בעידן הפרמייר ליג.

פרנק, שמונה לתפקיד לאחר שטוטנהאם שילמה לברנטפורד כ-6.7 מיליון ליש"ט כפיצוי על שחרורו, לא הצליח להתרומם עם הקבוצה ורשם 27 אחוזי הצלחה בלבד במסגרת הליגה, הנתון הנמוך ביותר למאמן ספרס בפרמייר ליג.

המספרים מדגישים את עומק הכישלון: על פי החישובים שפורסמו באנגליה, כל ניצחון של טוטנהאם תחת פרנק עלה למועדון כ-957 אלף ליש"ט, בעוד שכל נקודת ליגה עלתה כ-231 אלף ליש"ט. נתונים אלו המחישו את הפער בין ההשקעה לציפיות לבין התפוקה על כר הדשא.

רובי קין (IMAGO)רובי קין (IMAGO)

במקביל לפיטורים, במועדון כבר עובדים על רשימת מועמדים להחלפתו. על פי דיווח ב’טלגרף’, בין השמות שנבחנים נמצאים רוברטו דה זרבי, מאוריסיו פוצ'טינו, שעשוי לשוב לקדנציה נוספת בצפון לונדון, וגם חלוץ העבר של המועדון ומאמן מכבי ת”א לשעבר, רובי קין.

