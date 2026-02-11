מהפך אדיר למכבי ת"א דרום בגביע לילדים ג'

הרבה משחקים צמודים ומרתקים סיפק לנו שלב שמינית גמר גביע המדינה בשנתון ילדים ג', אחד שבלט במיוחד הוא המשחק בו אירחה אתמול (שלישי) הפועל חיפה את מכבי תל אביב דרום, באצטדיון בקריית ים.

הקבוצה מהכרמל, לה המאזן השני בטיבו בליגת שרון, הייתה כבר בדרך לניצחון על הצהובים, להם המאזן השלישי בטיבו בליגה, אך התל אביבים בהדרכתו של שובל ויניצקי, שהגיעו בעונה שעברה עד לגמר הגביע של שנתון טרום א', הצליחו בדקות האחרונות של המשחק לחולל מהפך אדיר בכל קנה מידה ולנצח 4:5. גולת הכותרת של המשחק, שלושה בנים של כדורגלנים, עם עבר נכבד בליגת העל, כבשו לזכות שתי הקבוצות.

רוי אראל (יליד 2015), בנו של גל, שהבקיע עד אתמול 23 שערים, הרשים גם אתמול עם שלושער: בדקות ה-10 וה-20, כשהעלה את קבוצתו ליתרון 0:2, בדקה ה-40 עאבד חאמד העלה את החיפאים ליתרון 0:3, ובדקה ה-45 רוי אראל העלה את קבוצתו ליתרון 1:4, שלוש דקות אחרי שרון ערביד כבש שער מצמק לזכות מכבי ת"א.

רוי אראל, בנו של גל (באדיבות המועדון)

בדקה ה-65 עבירה ברחבת הפועל חיפה זיכתה את הצהובים בבעיטת פנדל, שאותה הדף בצורה מוצלחת השוער החיפאי, שוהם מאיר, התוצאה נותרה על כנה.

בעשר הדקות האחרונות היוזמה ההתקפית של מכבי ת"א נשאה פירות. שער שכבש טומי בוזגלו, הבן של אלמוג, צימק את היתרון החיפאי ל-2:4. רון ערביד השלים צמד וצימק ל-3:4. רוי דג'אני, הבן של קובי, כבש שער שוויון 4:4. בסמוך לסיום המשחק שער שכבש דניאל אמברביר חולל מהפך וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 4:5 מדהים למכבי ת"א, שחגגה ניצחון והעפלה לרבע הגמר.

רוי דג'אני, בנו של קובי (באדיבות המועדון)

יניב אזאצ'י, מאמן הפועל חיפה, שיתף בתחושותיו: “בגלל או בזכות משחקים כאלה, הכדורגל הוא המשחק המרגש בעולם. עשינו משחק מדהים, היינו עדיפים על מכבי ת"א משך שני שלישים וחצי, אך לצערי זה לא הספיק. אני חייב להסתכל על חצי הכוס המלאה. אני גאה בשחקנים המדהימים שלי, שעשו משחק שלא ישכחו מול יריבה ברמות הגבוהות ביותר.

“חבל שלא עשינו את הבלתי ייאמן, אבל היינו קרובים מאוד ושותפים למשחק שלא נשכח הרבה זמן. הוכחנו שאנחנו בין הקבוצות הכי איכותיות בארץ. אני מברך את מכבי ת"א ומאמנה, שידע לפרגן בסוף, ויצא גדול. לא נפסיק לנסות גם בעונה הבאה להגיע רחוק בגביע. אנחנו ווינרים, התוצאה האכזרית הזאת לא תעצור אותנו”.

הפועל חיפה ילדים ג' (באדיבות המועדון)

שובל ויניצקי, מאמן מכבי ת"א, אמר בסיום: “משחק גביע שמראה את כל הקסם של המפעל. קודם כל, מגיע שאפו גדול להפועל חיפה על משחק אגרסיבי בקצב גבוה. הגענו ל-20 הדקות האחרונות בפיגור 4:1, אחרי ששחקני הפועל חיפה הקשו עלינו מאוד לאורך כל המשחק, אבל אנחנו מכבי ת"א. במועדון הזה מחנכים לדרך, לערכים ולמכביזם, שכולו אמונה עד הסוף, מחויבות, ווינריות ורצון להשתפר בכל רגע. גם כשהתוצאה לא לטובתנו, אנחנו לא מורידים את הראש ולא מחפשים תירוצים.

“אנחנו ממשיכים לשחק כדורגל, להניע, ללחוץ ולהאמין בדרך שלנו. הילדים הראו אופי יוצא דופן, לא ויתרו לרגע, וחזרו למשחק דרך מהלכי כדורגל, עם גולים יפים מעבודת צוות ופרגון. המהפך מ-4:1 ל-4:5 בשמונה הדקות האחרונות למשחק, הוא הוכחה לאופי של הקבוצה הזאת ולרוח המועדון, המשחק אתמול הוא דוגמה מושלמת למה הכדורגל הוא המשחק הכי טוב בעולם”.

טומי בוזגלו, הבן של אלמוג (שחר גרוס)

ויניצקי חילק שבחים לשותפיו לדרך המקצועית: “חשוב להודות גם ליהונתן שמאי, עוזר המאמן שלי, על העבודה השקטה והמדויקת ועל האנרגיה לאורך כל הדרך, לצחי כץ, מנהל החטיבה הצעירה, על התמיכה והאמון המקצועי. אנו גאים בשחקנים וממשיכים הלאה”.