נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
63%5960-621954ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
28%6474-603054אינדיאנה פייסרס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
71%5708-603051סן אנטוניו ספרס
67%5739-603652יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5868-604553פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
48%5762-576352לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

אחרי 21 עונות: ההישג ההיסטורי של לברון ייעצר

לאחר שלא שיחק הלילה בהפסד של הלייקרס לסן אנטוניו, ג'יימס לא יגיע למכסת המשחקים המינימלית כדי להתחרות על תארים אישיים, ובפרט חמישיות העונה

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

לברון ג’יימס כבר מזמן הכניס את שמו באותיות זהב אל ספרי ההיסטוריה של הכדורסל בכלל, וה-NBA בפרט. הכוכב של לוס אנג’לס לייקרס אחראי לשלל שיאים, הישגים ותארים היסטוריים, שהידיעה קצרה מלהרחיב עליהם.

הלילה (בין שלישי לרביעי) התבשרנו כי שיא נוסף כזה ייעצר בסיום העונה. לאחר שלא שיחק במשחק נגד סן אנטוניו ספרס, קינג ג’יימס החמיץ את משחקו ה-18 העונה, וכתוצאה מכך לא יוכל לעמוד במינימום המשחקים שעל כל שחקן לשחק כדי להיות זכאי להתחרות על פרסי העונה (65 משחקים). 

בפועל, הרצף בו לברון מחזיק, 21 בחירות רצופות לאחת מחמישיות העונה של הליגה, יגיע לסיומו העונה, ושוב יזכיר לנו כמה הכוכב הענק הזה קרוב יותר ויותר לסיומה של הקריירה האגדית שלו.

