ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

טבריה: הבקרה התקציבית ביצעה סיכול ממוקד

המועדון, שנמצא במרכזה של פרשה משפטית חמורה, הביע תלונות קשות אל מול ההחלטה למנוע מהם להתחזק בחלון ההעברות של ינואר: "מדובר בנקמנות אישית"

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בצל הפרשה המשפטית החמורה בה נמצאת עירוני טבריה, הבקרה התקציבית מנעה מהצפוניים להתחזק בחלון ההעברות של ינואר. כתוצאה מכך, המועדון יצא היום (רביעי) בטיעונים קשים עם סגירת המועד: “הדברים ברורים, הבקרה התקציבית ביצעה ‘סיכול ממוקד’ ומנעה מהמועדון להתחזק, תוך פגיעה אנושה בערך הספורטיביות”.

בטבריה הוסיפו: “נראה שככל שמתברר שרוב האישומים שהודלפו ברעש גדול עם התפוצצות הפרשה כלל לא מופיעים בכתב האישום, ומאז שהעזנו לצאת כנגד הבקרה ולהראות שעבודתה רשלנית ולא מקצועית (עובדות שנתמכות בחוו״ד בלתי תלויות), גורמים מסוימים עברו למאמץ מוגבר לפגוע בנו בדרכים אחרות”.

במועדון התייחסו גם לערבויות הקיימות: “ההחלטה למנוע החתמת שחקנים היא עונש ‘דה-פקטו’ ללא משפט. הטענה למחסור בביטחונות היא אבסורד: הערבויות הקיימות, שניתנו בתחילת העונה ל-10 חודשים, מכסות כעת פי 2.5 משוויין המקורי עבור התקופה שנותרה. למרות זאת, המועדון אף הציע ערבות ‘סגורה’ של 100% משכר השחקן המבוקש כדי להסיר כל ‘סיכון’, אך נדחה בתירוצים קלושים”. 

אלירן חודדה, לא קיבל רכש בינואר (עמרי שטיין)אלירן חודדה, לא קיבל רכש בינואר (עמרי שטיין)

הצפוניים סיכמו עם ביקורת קשה: “העובדה שהדרישה להגדלת ערבויות ‘צצה’ רק לאחר הבקשה להתחזקות, מוכיחה שמדובר בנקמנות אישית ובדפוסים לא תקינים שבכוונתנו להמשיך ולחשוף בדיונים הקרובים”.

