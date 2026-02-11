טבריה: הבקרה התקציבית ביצעה סיכול ממוקד

בצל הפרשה המשפטית החמורה בה נמצאת עירוני טבריה, הבקרה התקציבית מנעה מהצפוניים להתחזק בחלון ההעברות של ינואר. כתוצאה מכך, המועדון יצא היום (רביעי) בטיעונים קשים עם סגירת המועד: “הדברים ברורים, הבקרה התקציבית ביצעה ‘סיכול ממוקד’ ומנעה מהמועדון להתחזק, תוך פגיעה אנושה בערך הספורטיביות”.

בטבריה הוסיפו: “נראה שככל שמתברר שרוב האישומים שהודלפו ברעש גדול עם התפוצצות הפרשה כלל לא מופיעים בכתב האישום, ומאז שהעזנו לצאת כנגד הבקרה ולהראות שעבודתה רשלנית ולא מקצועית (עובדות שנתמכות בחוו״ד בלתי תלויות), גורמים מסוימים עברו למאמץ מוגבר לפגוע בנו בדרכים אחרות”.

במועדון התייחסו גם לערבויות הקיימות: “ההחלטה למנוע החתמת שחקנים היא עונש ‘דה-פקטו’ ללא משפט. הטענה למחסור בביטחונות היא אבסורד: הערבויות הקיימות, שניתנו בתחילת העונה ל-10 חודשים, מכסות כעת פי 2.5 משוויין המקורי עבור התקופה שנותרה. למרות זאת, המועדון אף הציע ערבות ‘סגורה’ של 100% משכר השחקן המבוקש כדי להסיר כל ‘סיכון’, אך נדחה בתירוצים קלושים”.

אלירן חודדה, לא קיבל רכש בינואר (עמרי שטיין)

הצפוניים סיכמו עם ביקורת קשה: “העובדה שהדרישה להגדלת ערבויות ‘צצה’ רק לאחר הבקשה להתחזקות, מוכיחה שמדובר בנקמנות אישית ובדפוסים לא תקינים שבכוונתנו להמשיך ולחשוף בדיונים הקרובים”.