יום רביעי, 11.02.2026 שעה 19:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

מחזיקת גביע המדינה לנוער העפילה לרבע הגמר

מכבי פ"ת עברה עם ניצחון ביתי קבוצה שלישית מלאומית דרום, הפעם הייתה זו מכבי יבנה, נועלת הטבלה, שספגה הפסד 3:0 במשחק שנערך באצטדיון המושבה

|
שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה, מחזיקת גביע המדינה לנוער, עוברת עונה שניה ברציפות שבה היא אינה מהחלק הגבוהה של ליגת העל, למרות הציפיות הרבות ממנה, אך גם בעונה זו הקבוצה חזק בענייני גביע המדינה. הקבוצה ממלאבס, שבשבת האחרונה הצליחה לזכות בניצחון דרמטי 1:2 במשחק החוץ מול בית"ר ירושלים, אירחה לפנות ערב (רביעי) את מכבי יבנה, נועלת טבלת לאומית דרום, שרחוקה פער דו ספרתי מחוף מבטחים.

אחרי שעברה שתי קבוצות נוספות מלאומית דרום עם ניצחונות ביתיים: 2:3 לאחר מהפך על הפועל מרמורק רחובות ו-0:5 על גדנ"ע ת"א, המלאבסים סימנו וי עם ניצחון 0:3 במשחק מול מכבי יבנה, שעשתה דרך ארוכה במפעל הגביע, כזו שהחלה עם ניצחון 1:12 ביתי על מכבי בת ים מליגת מרכז, המשיכה עם 4:5 דרמטי בתום דו קרב פנדלים במשחק החוץ מול מכבי כפר יונה מארצית דרום, 1:5 ביתי על בית"ר כפר סבא מליגת שרון ו-1:3 במשחק החוץ מול מ.ס רמלה מליגת מרכז. הערב דרכה של יבנה בגביע המדינה הגיעה לסיומה, והיא תקווה לשנס מותניים להמשך המאבקים בליגה.

בדקה ה-24 בעיטה חופשית של הקשר ליאם ויינשטיין (2008) מכ-22 מטרים בגובה נמוך, הסתיימה בשער יתרון 0:1 לזכות מכבי פ"ת. בדקה ה-33 המארחת הכפילה את יתרונה, זאת לאחר ששחקן ההתקפה ליאם אלוק (2006) הוכשל ברחבת יבנה. אלוק, מלך שערי המלאבסים, דייק מהנקודה הלבנה ובשערו ה-14 העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:2.

שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה שמחים (שחר גרוס)שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה שמחים (שחר גרוס)

מכבי פ"ת פתחה את המחצית השנייה בבליץ התקפי על שערה של מכבי יבנה. כדקה ועשרים שניות לאחר פתיחת המחצית הראשונה, וכ-25 שניות לאחר שהייתה קרובה להגדיל את יתרונה, הצליח יהונתן עוז (2008) להשתלט על כדור שנהדף בצורה לא טובה ע"י שוער האורחת, ולדחוק מקרוב לרשת את השער שקבע את תוצאת המשחק בשלב מוקדם, 0:3 לזכות המארחת.

בסופ"ש הקרוב ליגת העל לנוער תהיה בפגרה, משחקה הבא של מכבי פ"ת ייערך ביום שלישי בעוד 13 ימים, יהיה זה משחק דרבי מסקרן מול הפועל פ"ת, לאחר שבמשחק הדרבי הקודם מחזיקת הגביע הצליחה למחוק יתרון של שני שערים ולנצח 3:4. מכבי יבנה תארח ביום ראשון הקרוב את קבוצת מרכז הטבלה של סקציה נס ציונה למשחק דרבי אזורי, בו תשאף לזכות בניצחון ליגה שני העונה, בתקווה שיעזור לה לצמצם פערים בתחתית הטבלה.

