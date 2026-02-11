יום רביעי, 11.02.2026 שעה 21:23
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
5018-5320אל הילאל1
4918-5120אל נאסר2
4712-3520אל אהלי3
4419-4520אל קאדיסיה4
3922-3720אל טאאוון5
3530-3020אל אטיפאק6
3425-3420אל איתיחאד7
2829-2620ניאום8
2632-3920אל חאליג'9
2435-2620אל פאתח10
2333-2220אל פייחה11
2137-2020אל חאזם12
1926-1920אל שבאב13
1935-2620אל חולוד14
1235-1420דאמאק15
1240-1820אל ריאד16
1041-1520אל אחדוד17
541-1820אל נג'מה18

פאביו קאפלו: לרונאלדו אין את הגאונות של מסי

מאמן העבר דירג בראיון למדיה המצרית את גדולי הכדורגלנים בכל הזמנים. האיטלקי שיבח את האתלטיות של הפורטוגלי אך קבע: "מה שהיה לאחרים נעדר אצלו"

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

פאביו קאפלו, שפרש מאימון ב-2018, ומשמש כפרשן כיום, לא היסס להביע את דעתו על הכוכב ששיחק בעבר בריאל מדריד – כריסטיאנו רונאלדו. האיטלקי השאיר את השחקן מחוץ לרשימת ה"גאונים" של המשחק. בנוסף התייחס מאמן העבר למצבה של הבלאנקוס וכוכביה היום.

בראיון לתוכנית "השלושער" בערוץ ON Sport המצרי, הסביר קאפלו כי בעוד רונאלדו הוא "כובש שערים גדול ואתלט מדהים", הוא אינו מחזיק באותה יכולת מולדת המאפיינת שמות כמו ליאו מסי, דייגו מראדונה או רונאלדו נזאריו. "אי אפשר להשוות אותו לשלושה האלה", הצהיר בנחרצות.

קאפלו העמיק גם בנושא המנהיגות בחדרי ההלבשה, כשהוא נזכר בתקופתו בעיר הבירה הספרדית ומתאר את רונאלדו נזאריו כ"מנהיג שלילי שערך מסיבות ענק ולא רצה להתאמן". המאמן רואה דמיון בין בעיות המשמעת ההן למתרחש כיום בסנטיאגו ברנבאו, תוך שהוא מצביע על כוכבים כמו קיליאן אמבפה כעדות לכך ש"למאמן אין יותר כוח או מנהיגות".

פאביו קאפלו (IMAGO)פאביו קאפלו (IMAGO)

האיזון בין אגו למשמעת טקטית

לשיטתו של האיטלקי, השחיקה בסמכות המאמן משפיעה ישירות על ביצועי השחקנים, מה שבא לידי ביטוי במיוחד במצבו של ג'וד בלינגהאם: "עם אנצ'לוטי היה לו יותר חופש תנועה", הסביר הפרשן וטען כי כיום נראה ש"הכנפיים שלו קוצצו". דבריו של קאפלו מציירים תמונה של מועדון פאר הנאבק באיזון בין אגו של כוכבי על לבין משמעת טקטית, אתגר שאפיין את הקריירה של המאמן הוותיק עוד מימיו בעולם האימון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */