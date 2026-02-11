אחרי שפרץ ספג 3: סאות'המפטון החתימה שוער

דניאל פרץ חתם בחלון ההעברות הנוכחי בהשאלה בסאות’המפטון, זאת לאחר שהושאל בחצי הראשון של העונה מבאיירן מינכן להמבורג, אך לא קיבל שם את ההזדמנות בין הקורות.

הישראלי הפך מאז שהגיע לשוער הבכיר של הקבוצה מהצ’מפיונשיפ ורשם כבר 7 הופעות בהן השלים 90 דקות בין הקורות של הקדושים. אתמול (רביעי) הוא ספג שלושה שערים מול לסטר, במשחק החוץ המטורף בו סאות’המפטון הצליחה להפוך מ-3:0 ל-3:4.

הערב הודיעה סאות’המפטון כי היא צירפה שוער נוסף לסגל – ג’יימי ג’ונס, שחתם בהשאלה עד תום העונה. ג’ונס בן ה-36 שיחק בעבר בלייטון אוריינט, ויגאן אתלטיק ופרסטון נורת' אנד, ורשם 36 הופעות בקריירה בצ’מפיונשיפ.

בהודעת המועדון נכתב: “בעוד אלכס מקארתי עובר ניתוח עקב פציעה בשורש כף היד, ג'ונס יספק גיבוי לדניאל פרץ וג'ורג' לונג, ויעבה את מצבת השוערים של הסיינטס בהיעדרו של מקארתי”.