יום חמישי, 12.02.2026 שעה 07:01
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

"זה משחק שהוא מאסט": מכבי מתכוננת לבאיירן

החבורה של עודד קטש תארח הערב (חמישי, 21:05) את הבווארים, כשהיא רוצה להמשיך את המומנטום החיובי: "זוכרים שהם שברו לנו כבר רצף ניצחונות העונה"

|
שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג שמגיעה למחזור הנוכחי כאשר היא סופרת רצף של ארבעה ניצחונות במפעל הבכיר באירופה. בפעם הקודמת בה השתיים נפגשו הצהובים ספרו חמישה ניצחונות רצופים במה שהיה מחזור הסיום של הסיבוב הראשון, אותו הרצף נעצר ובאיירן כאמור נכנסה חזק לעניינים בעידן של סבטיסלאב פשיץ’.

“משחק מאוד מסוכן באיירן קבוצה חזקה מאוד”, אמרו במועדון והוסיפו “זוכרים שהם אלו ששברו לנו את הרצף בפעם שעברה. זה משחק בית שלנו ואם אנחנו רוצים להתקדם מהמקום ה-14, שזה לא מקום למכבי תל אביב, אנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה”. הצהובים רחוקים שלושה ניצחונות מהמקום העשירי שנותן את הכרטיס לפליי אין, כאשר יש להם יתרון ראש בראש מול ז’לגיריס קובנה שסוגרת את העשירייה הראשונה.

במפגש הקודם הבווארים התנפלו על הקו האחורי של הצהובים, שפשוט לא הצליח להיכנס למשחק, ובסביבת הקבוצה יודעים: “זה משחק שהוא מאסט. צריכים לבוא עם הגנה הרבה יותר אגרסיבית ולתת את הטון מההתחלה. במשחק נגד פרטיזן הסתבכנו והיינו צריכים לשחק טוב יותר, לא רוצים שזה יקרה פעם נוספת”.

עודד קטש (חגי מיכאלי)עודד קטש (חגי מיכאלי)

במועדון דיברו על למידה מטעויות ובכל הנוגע לנושא האגרסיביות, אין ספק שהמשחק מול הכוכב האדום בלגרד בשישי האחרון, הראה כי חניכיו של קטש הגיבו נהדר מהבחינה הזו, כשפגשו את אחת הקבוצות הכי אגרסיביות שיש ליורוליג להציע, באחד ממגרשי החוץ הכי קשים שיש ובתום 40 דקות של כדורסל יצאו עם ידם על העליונה. הצהובים מצפים למשחק קשה מסיבה מאוד ברורה: “אנחנו מסתכלים על קבוצה לפי מה שעשתה לאחרונה ולאחרונה היא רק מנצחת”.

וויל ריימן אמר לקראת המשחק: “זו קבוצה מאוד פיזית שמשחקת טוב מאוד כרגע. בפעם הקודמת הפסדנו ב-24 כך שאנחנו מחפשים לנקום ואנחנו צריכים לנצח אם אנחנו רוצים לשמור על התקוות שלנו לפליי אין בחיים”.

וויל ריימן וגיא פניני (רדאד גוויל ריימן וגיא פניני (רדאד ג'בארה)

בפעם הקודמת הם פשוט התנפלו על הגארדים, ובשישי האחרון נגד הכוכב האדום רמת הפיזיות שלכם עלתה, אז איך משמרים את זה למשחק הערב?
“בפעם הקודמת ששיחקנו נגדם היה להם מאמן חדש עם שיטה חדשה לחלוטין, כך שלא ידענו למה לצפות בדיוק, ועכשיו אנחנו יודעים שהם רוצים לשחק פיזי וללחוץ אותנו ולשים למטרה את הגארדים שלנו, כך שאם נבוא עם המיינדסט הזה נהיה מוכנים. אנחנו משחקים יחד ומנצחים משחקים צמודים דבר שהתקשינו בו מוקדם יותר העונה, כך שאנחנו רוצים להמשיך ולבנות על המומנטום הזה ונקווה שנוכל לנצח ביותר משתי נקודות”.

אתם במומנטום טוב, אתם חושבים על הפלייאין?
״כמובן זו המטרה אם יהיה לנו סיכוי להגיע לפלייאוף זה יהיה נהדר והפליי אין זו התחנה הראשונה״.

