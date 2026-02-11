יום רביעי, 11.02.2026 שעה 19:24
ספורט אחר  >> שחייה

פרטים חדשים על פרשת ניסיון ההרעלה בווינגייט

אחרי חשיפת ONE על בדיקה לגבי הרעלה, כעת במשטרת ישראל חושדים שמדובר בסכסוך בין ספורטאיות. וגם: כדורי מתכת מחדרה של הספורטאית נשלחו לבדיקה

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

במשטרת ישראל בודקים האם נעשה ניסיון לפגוע בספורטאית נבחרת ישראל באמצעות חומר רעיל שהונח מתחת למיטתה בחדר המגורים במכון וינגייט. כפי שנחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, החקירה בעיצומה לאחר שהספורטאית הגישה תלונה במשטרת נתניה.

במשטרה חושדים בשלב זה כי ייתכן ומדובר בסכסוך בין ספורטאיות. כמו כן, במשטרה בודקים האם אכן נעשה ניסיון הרעלה, משום שעדיין אין ממצאים ברורים לגבי החומר החשוד שנמצא בחדרה של הספורטאית מנבחרת ישראל. לצורך החקירה, נאספו ממצאים מרחבי מכון וינגייט.

מתחת למיטתה של הספורטאית נמצאו כדורי מתכת ועל פי החשד ייתכן והם מכילים כספית. כדורי המתכת החשודים נלקחו לבדיקה, על מנת לגלות אם אכן מדובר בחומר שעלול לפגוע בבריאותה של הספורטאית, שחשה ברע לאחר ששהתה בחדר.

ההשפעות של הרעלת כספית ותגובת המשטרה

הרעלת כספית עלולה להוביל להפרעות נוירולוגיות המשפיעות פיזית על הגוף, כמו רעידות, תנודות במצב הרוח, נדודי שינה, פגיעה בזיכרון, חולשה בשרירים ובעיות קואורדינציה, קשיי נשימה וכאבים בחזה, בחילות ואף פגיעה במערכת העיכול במקרה של חשיפה ממושכת לחומר בחלל סגור.

ממשטרת ישראל נמסר: “עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */