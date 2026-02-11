יום רביעי, 11.02.2026 שעה 17:06
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

רומן: "שמח על ההקרבה", מרדכי: "מסתכלים קדימה"

מאמן קבוצת הנוער של מכבי ת"א אחרי ה-0:1 על מכבי חיפה: "גאה שהשחקנים הביאו את המשחק הזה בשיניים". מאמן הירוקים: "היינו ראויים לחזור ולהשוות"

דן רומן (ראובן שוורץ)
דן רומן (ראובן שוורץ)

אחרי שנפגשו רק בשבת האחרונה בליגה, אז מכבי תל אביב הביסה את מכבי חיפה 1:6, הקבוצות נפגשו שוב היום (רביעי), הפעם במסגרת גביע המדינה לנוער, וגם כאן הצהובים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה, עם 0:1 קטן-גדול על הירוקים שהעלה אותם לרבע הגמר.

מאמן הצהובים, דן רומן, אמר בסיום: "תחושות מאוד מאוד טובות, היה לנו משחק מאוד קשה. לפגוש את אותה הקבוצה אחרי ארבעה ימים, בטח כשאתה בצד המנצח, זה לא קל. היה משחק קשה באמת, מהדקה הראשונה. אבל אני גאה בשחקנים כי היום זה היה ניצחון של אופי. אמרתי לשחקנים שגביע זה מפעל שלוקחים על אופי. אני מאוד שמח על ההקרבה שלהם והביחד שלהם, על זה שהם הביאו את המשחק הזה בשיניים". 

עוד הוסיף: "אני תמיד מסתכל על האיכות של המשחק שלנו ומסתכל על המשחק שיש לנו בשבוע הבא בתקווה נשחק יותר טוב ממה ששיחקנו היום. רצינו לשחק יותר אינטנסיבי ויותר מהר, ולהמשיך לשפר את השחקנים. גם בליגה גם בגביע. כמובן שהשחקנים הם מאוד תחרותיים ואנחנו רוצים לנצח בכל מסגרת שאנחנו משתתפים בה".

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

אחרי שנחל שני הפסדים רצופים מול אותה הקבוצה, מאמן מכבי חיפה, איתי מרדכי, אמר: "מאכזב מאוד, בהחלט תחושות לא נעימות. אני חושב שצריך להפריד בין שני המשחקים. לגבי המשחק הקודם, דיברנו עליו וניתחנו אותו – לא היינו שם, לא הופענו בכלל. אני חושב שהיום היה משחק שונה לגמרי, משחק שווה כוחות, משחק גביע טיפוסי בין שני קבוצות טובות מאוד. שהוכרע בסופו של דבר על איזושהי טעות קטנה של ריכוז או טעות של אחד השחקנים עליה שילמנו את המחיר”. 

מרדכי הוסיף: “אני חושב שבמחצית השנייה היינו ראויים לחזור למשחק ולהשוות. אבל מגיע למכבי תל אביב כל הכבוד, הם עמדו בלחץ ועשו את העבודה כמו שצריך בגביע. אנחנו עם הפנים קדימה, אין מה לעשות, גביע רק קבוצה אחת יכולה לקחת, בסופו של דבר לצערי זה לא אנחנו השנה. יש לנו את הליגה שם עוד לא אמרנו נואש ואת ליגת האלופות".

איתי מרדכי (חגי מיכאלי)איתי מרדכי (חגי מיכאלי)

מרדכי התייחס לצעירים שעולים ומחזקים את הקבוצה הבוגרת: "אנחנו השנה מביאים המון שחקנים לקבוצה הבוגרת, והקבוצה הזאת מאוד מאוד צעירה. היום שיחק שחקן נערים ב' בהרכב שלנו, יש פה הרבה שחקנים מנערים א', רוב השחקנים הם שנה ראשונה נוער, כך שפנינו גם לעתיד. מצד אחד זו גאווה גדולה ששחקנים שלנו משתלבים בבוגרים, מצד שני אנחנו מכינים את הדור הבא. זה נלקח בחשבון שבמשחקים מהסוג הזה אנחנו נאבד ריכוז. בכל מקרה אנחנו גאים בשחקנים, ממשיכים לעבוד ומסתכלים קדימה".

