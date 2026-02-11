"הגענו לסיכום עם אופ"א, פרשת הסופר ליג תמה"

זה סופי. ריאל מדריד ואופ״א הודיעו היום (רביעי) כי הגיעו להסכם עקרוני משותף, שבמסגרתו יסתיימו המחלוקות וההליכים המשפטיים סביב יוזמת הסופר ליג האירופית. בהודעה רשמית שפורסמה נמסר כי אופ”א, ארגון המועדונים האירופי (EFC) וריאל מדריד “הגיעו להסכם לטובת הכדורגל האירופי”, לאחר חודשים של דיונים.

הצדדים הדגישו כי ההבנות שהושגו מכבדות את עקרון ההישגיות הספורטיבית, שמות דגש על קיימות כלכלית ארוכת טווח של המועדונים, וכן על שיפור חוויית האוהדים באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. עוד צוין כי ההסכם העקרוני יסלול את הדרך לסיום הסכסוכים המשפטיים בין הצדדים הנוגעים לפרויקט הסופר ליג, וזאת עם יישומו של הסכם סופי ומלא.

כזכור, ריאל מדריד הייתה אחת המובילות המרכזיות של יוזמת הסופר ליג מאז השקתה הדרמטית ב-2021, יחד עם ברצלונה ויובנטוס, גם לאחר שרוב המועדונים האחרים פרשו מהפרויקט בעקבות לחץ ציבורי ופוליטי כבד. כעת, עם ההודעה הרשמית, נראה כי אחת הפרשות הסוערות בכדורגל האירופי בשנים האחרונות מגיעה לסיומה.

ההתפתחות עשויה להשפיע גם על היחסים העתידיים בין אופ״א למועדונים הגדולים באירופה, כאשר המסר המרכזי מההודעה המשותפת הוא חזרה לשיתוף פעולה במסגרת המפעלים האירופיים הקיימים.