כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

ברוש נשאר אדום: חתם ל-5 שנים בהפועל ת"א

הקשר האחורי בן ה-18, ימשיך להיות שחקן האדומים. חווה ניסיון משחק בבוגרים ושותף בנבחרת הנוער. גרנשטיין: "לא בכדי הוא הקפטן, בטוחים בפוטנציאל"

|
ישי ברוש וסוכנו אבי נמני (באדיבות המועדון)
ישי ברוש וסוכנו אבי נמני (באדיבות המועדון)

בהפועל תל אביב הוחלט כי ישי ברוש, הקשר האחורי בן ה-18, ימשיך שנים קדימה במועדון. הקבוצה ממתחם וולפסון החתימה אותו לחמש השנים הבאות, זאת באמצעות נציגו של השחקן, אבי נימני. ברוש נחשב לשחקן מבטיח במועדון, כשאף נגע בתהילה כששיחק כבר בקבוצה הבוגרת. מעבר לכך, מדובר בשחקן נבחרת הנוער של ישראל.

ברוש הצעיר גדל והתחנך בצפון הארץ, כשאל הפועל תל אביב הגיע ממושב מולדת מהמועצה האזורית גלבוע, מושב המונה כ-1,200 תושבים בלבד. את דרכו החל במועדון הכדורגל הפועל עמק המעיינות ומשם עבר להפועל אסי גלבוע. לאדומים הגיע בספטמבר 2020 ומאז גיל ילדים א’ רשם במחלקת הנוער 114 הופעות לצד הופעה אחת בבוגרים, כאמור.

המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אסף גרנשטיין: ״ישי הצטרף למחלקת הנוער של הפועל בגיל 13, וחרף העובדה שהוא גר רחוק ממתחם האימונים (מושב מולדת) מתמודד בצורה טובה עם האתגרים, גרף ההתפתחות שלו בעלייה מתמדת. מדובר בשחקן שעבר פציעה ארוכה ומאתגרת, והצליח לחזור ממנה.

ישי ברוש חוגג שער (ראובן שוורץ)ישי ברוש חוגג שער (ראובן שוורץ)

“אחרי תקופת שיקום שב בעונה שעברה לשחק בקבוצת הנוער וגילה יכולת נהדרת. ישי שחקן בעל נוכחות, חכם, מנהיג, ולא בכדי הוא קפטן קבוצת הנוער בעונה הנוכחית. אנחנו שמחים על ההשתלבות שלו באימוני הקבוצה הבוגרת, ובטוחים ביכולת ובפוטנציאל שלו להמשיך ולהתקדם במועדון״.

