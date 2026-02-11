ברוש נשאר אדום: חתם ל-5 שנים בהפועל ת"א

בהפועל תל אביב הוחלט כי ישי ברוש, הקשר האחורי בן ה-18, ימשיך שנים קדימה במועדון. הקבוצה ממתחם וולפסון החתימה אותו לחמש השנים הבאות, זאת באמצעות נציגו של השחקן, אבי נימני. ברוש נחשב לשחקן מבטיח במועדון, כשאף נגע בתהילה כששיחק כבר בקבוצה הבוגרת. מעבר לכך, מדובר בשחקן נבחרת הנוער של ישראל.

ברוש הצעיר גדל והתחנך בצפון הארץ, כשאל הפועל תל אביב הגיע ממושב מולדת מהמועצה האזורית גלבוע, מושב המונה כ-1,200 תושבים בלבד. את דרכו החל במועדון הכדורגל הפועל עמק המעיינות ומשם עבר להפועל אסי גלבוע. לאדומים הגיע בספטמבר 2020 ומאז גיל ילדים א’ רשם במחלקת הנוער 114 הופעות לצד הופעה אחת בבוגרים, כאמור.

המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אסף גרנשטיין: ״ישי הצטרף למחלקת הנוער של הפועל בגיל 13, וחרף העובדה שהוא גר רחוק ממתחם האימונים (מושב מולדת) מתמודד בצורה טובה עם האתגרים, גרף ההתפתחות שלו בעלייה מתמדת. מדובר בשחקן שעבר פציעה ארוכה ומאתגרת, והצליח לחזור ממנה.

ישי ברוש חוגג שער (ראובן שוורץ)

“אחרי תקופת שיקום שב בעונה שעברה לשחק בקבוצת הנוער וגילה יכולת נהדרת. ישי שחקן בעל נוכחות, חכם, מנהיג, ולא בכדי הוא קפטן קבוצת הנוער בעונה הנוכחית. אנחנו שמחים על ההשתלבות שלו באימוני הקבוצה הבוגרת, ובטוחים ביכולת ובפוטנציאל שלו להמשיך ולהתקדם במועדון״.