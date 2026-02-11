יום רביעי, 11.02.2026 שעה 16:42
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"אנחנו המועדון שהכי פועל למיגור התפרעויות"

נציגת מכבי ת"א, עו"ד יעל מרגלית, בבית הדין בעקבות אירועי הדרבי: "יש לי את כל הנתונים של האבטחה מלפני המשחק שמראה את המאמץ". ההכרעה: עד 18:00

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

המחזור ה-22 של ליגת העל מאחורינו, אך לצערנו, כמדי כל שבוע, הקבוצות גם השבוע נאלצות להגיע לבית הדין בשל עבירת של האוהדים שלהם במשחקי המחזור.

הפעם, תובע ההתאחדות החליט להעמיד לא פחות משש קבוצות שונות לדין: הפועל תל אביב, מכבי חיפה והפועל חיפה, שהדיונים לגבי שלוש הקבוצות נדחה, בעוד שגם מ.ס אשדוד והפועל באר שבע שהיו צריכות להופיע שלחו כתב הגנה.

לפיכך, הדיון היחיד שמתרחש ברגעים הללו הוא של מכבי תל אביב, עקב התפרעות אוהדים בדרבי האחרון, שהופסק עם תחילתו עקב אבוקות שהודלקו ביציעים. כזכור, לקבוצה יש עונש על תנאי מתחילת העונה של איסור קהל חוץ, שעלול להתממש לקראת המפגש נגד בית”ר ירושלים בטדי.

מהלך הדיון

הדיינית, עו”ד שרית לויתן: ״אנחנו מדברים על משחק הדרבי התל אביבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, בעקבות התפרעות אוהדים. בדו״ח השופט נכתב שבדקה ה-20 הודלקו אבוקות מהיציעים והמשחק נפסק, אך אבוקות לא נזרקו למגרש. בדקה ה-32 לאחר שער מכבי, הודלקו אבוקות ביציע מכבי תל אביב, ובדקה ה-91, לאחר שער השוויון של הפועל ת״א , הודלקו אבוקות ביציע הפועל. התובע ביקש הפעלה של העונש על תנאי של איסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ, וקנס כספי”.

נציגת מכבי תל אביב, עורכת הדין יעל מרגלית בדיון (פרטי)נציגת מכבי תל אביב, עורכת הדין יעל מרגלית בדיון (פרטי)

נציגת מכבי תל אביב, עו”ד יעל מרגלית: ״אין מחלוקת על העובדות, אני רוצה להתייחס לענישה. בתקנון כתוב שבהתאם לטבלת הקנסות, בהתאם להפעלת אמצעים פירוטכניים מרובים בפעם שלישית או יותר, אז הטבלה מדברת על 60,000₪. מתחת לטבלה רשום שבית הדין רשאי לחרוג מהטבלה ולהעניק קנס מופחת, אם הקבוצה הוכיחה שהיא פועלת למיגור התופעות הללו והסיבות לאירוע מוצדקות. יש לנו במשך המון שנים איש קשר שממונה על הקשר עם האוהדים, מדובר בעובד מועדון שעושה את זה כבר הרבה זמן.

“יש לי פה גם את כל הנתונים של האבטחה מלפני משחק הדרבי, שמראה את המאמץ למניעת אירועים כאלו, מגנומטרים, אוהלי בידוק, מצלמות. בנוסף לכך המועדון עושה מאמץ ברשתות החברתיות ובהודעות פרטיות לאוהדים, ובעצם לפני כל משחק אנחנו מזכירים להם ומזהירים לאוהדים על שימוש באמצעים פירוטכניים כאלה, וכל אוהד גם צריך לאשר את כללי ההתנהגות לפני רכישת כרטיס למשחקי הקבוצה. במשחק הזה לא הייתה שום השלכה של אבוקות למגרש והמשחק נעצר בעקבות עשן ולא בעקבות ההשלכה״.

הדיין, עו”ד נועם ליובין: ״האוהדים האלו לוקחים את הסיכון להפסקת המשחק, וזה לא משנה אם זרקו או לא, גם העשן הוא סיכון להפסקת המשחק שצריך להתייחס אליו״.

נועם ליובין (אסי ממן)נועם ליובין (אסי ממן)

מרגלית: ״אני מבקשת לתת לנו קנס שהוא 50% נמוך יותר, לא להפעיל את העונש על תנאי לקראת המשחק הקרוב, ולבטל את העונש על תנאי על המשחקים הבאים. בסופו של דבר המשחק הזה התקיים, למרות האבוקות, ללא מקרים חריגים של פצועים או זריקת אבוקות כמו שהיו במשחקים קודמים”.

לויתן: ״האם יש בכוונת הקבוצה לנקוט באמצעים נוספים ברמת הקבוצה והאוהדים מעבר למה שננקט עד עכשיו, על מנת למנוע שמקרים כאלה יחזרו?״

מרגלית: ״אני רק רוצה לציין שאנחנו המועדון שפועל הכי הרבה למען מיגור התפרעות אוהדים, מה שאנחנו יכולים לעשות מול אוהדים זה הרחקות, שאנחנו עושים, העברת תיק למשטרה, שאנחנו עושים, ואנחנו פועלים רבות בנושא, אבל יש גבול במה שגם אנחנו יכולים לעשות״.

