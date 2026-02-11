יום רביעי, 11.02.2026 שעה 16:41
כדורגל ישראלי

שינוי היסטורי בכדורגל היפני: אין יותר תיקו

בליגה שבה משחקים נטע לביא ודין דוד, החליטו על עונת מעבר קצרה שבה נבחן שינוי משמעותי: במקרה שבו יש תיקו, יש פנדלים וגם חלוקת הנקודות השתנתה

|
דין דוד (IMAGO)
דין דוד (IMAGO)

מהפכה בכדורגל היפני: הליגה המקומית, בה משחקים נטע לביא (מצ’ידה זלביה) ודין דוד (יוקוהמה) חוגגת השנה את עונתה ה-100 עם שינוי תקדימי בחוקים: ביטול תוצאות התיקו. לראשונה בתולדות הליגה, משחק שיסתיים בשוויון בתום 90 דקות לא ייגמר בחלוקת נקודות רגילה, אלא יוכרע בדו-קרב פנדלים שיקבע את המנצחת.

המהלך לא מבטל לחלוטין את שיטת הניקוד המוכרת, אך מוסיף טוויסט: הקבוצה שתנצח בפנדלים תקבל שתי נקודות, בעוד המפסידה תסתפק בנקודה אחת. ניצחון בזמן החוקי ימשיך להעניק שלוש נקודות, והפסד ב-90 דקות לא יזכה בנקודות.

העונה המיוחדת ביפן

עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה מדובר במהלך זמני בלבד, שייושם בעונת מעבר מיוחדת הנערכת כעת. עד כה הליגה היפנית שוחקה על פני שנה קלנדרית, אך החל מהשנה תעבור הליגה למתכונת אירופית: פתיחה באוגוסט או ספטמבר וסיום במאי שלאחר מכן.

נטע לביא (IMAGO)נטע לביא (IMAGO)

כדי להימנע מפגרה ארוכה עד השינוי, מתקיימת בין פברואר ליוני עונת מעבר, ובה יופעל הפורמט החדש שמעניק נקודה נוספת למנצחת בפנדלים לאחר תיקו.

נכון לעכשיו אין כוונה להחיל את השיטה מעבר לעונה הזו, אך במנהלת הליגה מציינים כי המטרה היא להגביר את הדרמה ולצמצם תוצאות תיקו שלטענתם גרעו מהעניין לאורך השנים. אם המהלך יוכיח את עצמו, לא מן הנמנע שבעתיד יישקל המשך ישיר - ואולי אפילו ייווצר תקדים שישפיע על ליגות נוספות בעולם.

