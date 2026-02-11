יום רביעי, 11.02.2026 שעה 15:13
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

הקנס שדורש תובע האיגוד להטיל על הפועל חולון

בעקבות קריאות גזעניות במהלך המשחק מול הרצליה, התובע עו"ד ליפנר סבור שלא צריך להפעיל את העונש על תנאי, אבל כן לקנוס. וגם: גליל עליון תיקנס?

|
שחקני הפועל חולון בהתייעצות (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון בהתייעצות (רועי כפיר)

תובע איגוד הכדורסל הישראלי, עו"ד איתמר ליפנר, החליט להעמיד לדין את הפועל חולון בעקבות אירועים שהתרחשו במשחק ליגת העל מול בני הרצליה שנערך ב-9.2.

על פי ההודעה הרשמית, ליפנר עיין בדו"ח המשקיף מהמשחק, ממנו עולה כי בדקה ה-6 של הרבע הרביעי הושמעו נהמות מצד אוהדי הפועל חולון לעבר שחקני בני הרצליה. לבקשת המשקיף, הכרוז פנה לקהל וביקש לחדול מהקריאות, והן אכן הופסקו.

בעקבות האירוע הוחלט להעמיד את חולון לדין בגין קריאות גזעניות. נגד המועדון תלוי ועומד קנס כספי על תנאי בגובה 20,000 ש"ח בגין קריאות גזעניות, החלטה שניתנה ב-8.1.2026. עם זאת, התובע ציין כי ישנו הבדל מהותי בין האירוע הנוכחי לבין זה שנדון בהחלטה הקודמת, במשחק מול מכבי רמת גן.

אוהדי הפועל חולון. למצולמים אין קשר לכתבה (רועי כפיר)אוהדי הפועל חולון. למצולמים אין קשר לכתבה (רועי כפיר)

באותו מקרה הושמעו נהמות לאורך כל המשחק, בעוד שבמקרה הנוכחי מדובר בקריאות נקודתיות שהופסקו מיד עם פניית הכרוז. לדבריו, אף שמדובר במעשה חמור ובר ענישה, אי אפשר להתעלם מהמאמצים שעושה המועדון כדי להיאבק בתופעה ומהעובדה שהמאבק מתחיל לשאת פירות.

לכן סבור ליפנר כי בנסיבות הללו אין הצדקה להפעיל את הקנס על תנאי, ויש לגזור על הקבוצה קנס שיאזן בין חומרת המעשים לבין השיפור בהתמודדות עם התופעה. דו"ח המשקיף צורף להחלטה ויובא בפני בית הדין.

6,500 ש"ח קנס מבוקש להפועל גליל עליון

במקביל, התובע המשמעתי החליט להעמיד לדין גם את הפועל גליל עליון בעקבות אירועים במשחק ליגת העל מול אליצור נתניה שנערך ב-9.2. לפי דו"ח השיפוט ודו"ח המשקיף, מיד עם הקפצת כדור הביניים השליכו אוהדי גליל עליון ניירות קונפטי אל הפרקט, דבר שגרם לעצירת המשחק כבר בפתיחתו.

גליל עליון גוברת 74:79 על אליצור נתניה

בעקבות זאת הועמדה הקבוצה לדין בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(יד) לתקנון המשמעת, שעניינו התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים. בהתאם לפרט 13 בנספח עונשי מינימום לתקנון, מבקש התובע מבית הדין לגזור על המועדון קנס כספי בפועל בגובה 6,500 ש"ח. דו"חות השיפוט והמשקיף צורפו אף הם להחלטה.

