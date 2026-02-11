ראפיניה ורשפורד יחמיצו את חצי הגמר מול אתלטיקו

האנזי פליק ערך מסיבת עיתונאים לקראת חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד מחר (חמישי, 22:00), והתייחס לשורה ארוכה של נושאים, מהיריבה והכר הדשא במטרופוליטנו ועד למצבם של ראפיניה ומרקוס רשפורד. המאמן הגרמני שמר על קו ברור של ריכוז במשחק עצמו, הדגיש כבוד ליריבה והבהיר כי קבוצתו מוכנה לאתגר כפול, גם מקצועית וגם מנטלית.

"אך ורק במשחק, לא בהשוואות"

האנזי פליק אמר לקראת המשחק: "אנחנו מתעקשים על החשיבות של לכבד כל יריבה, גם קבוצות מהליגה השנייה, במיוחד במפעל כמו גביע המלך. הניסיון מלמד שקבוצות כאלה כבר הוכיחו שיש להן רמה שמספיקה כדי להתחרות ואפילו להדיח קבוצות מהליגה הראשונה. בהקשר הזה, אני לא רואה טעם להיכנס להשוואות או לוויכוחים עם ריאל מדריד. זה בזבוז אנרגיה מיותר".

"המיקוד שלנו הוא אך ורק במשחק. מעבר לסטטיסטיקות או לדיונים חיצוניים, אתלטיקו היא מועדון שמגיע לו מלוא הכבוד, קבוצה ברמה הגבוהה ביותר. לשחק מולם זה מבחן טוב כדי להבין איפה אנחנו עומדים כרגע. אנחנו ניגשים לזה צעד אחר צעד ומתמקדים רק בהווה", הוסיף המאמן.

האנזי פליק (ברצלונה)

"זה דו קרב של 180 דקות שיכריע מי תעלה לגמר, וזו המטרה של שתי הקבוצות. אחרי החוויה התובענית שעברנו בעונה שעברה, אנחנו מוכנים לאתגר ומגיעים עם השאיפה להעפיל לגמר, בלי קשר לכך שהמשחק הראשון משוחק בחוץ".

"מצב הדשא יהיה אחד ההיבטים המרכזיים במשחק. שתי הקבוצות יצטרכו להסתגל לתנאים, אבל בספרד המגרשים בדרך כלל ברמה גבוהה מאוד. אנחנו מצפים שהדשא במטרופוליטנו יהיה במצב טוב יותר מהפעם הקודמת ובמצב אופטימלי למשחק. יש את מי שמורידים את ההישג שלנו בגביע כי היריבות היו קלות? תשאלו את ריאל מדריד".

“לאמין ימאל עוד יכול להשתפר”

"לאמין ימאל ממשיך לקבל הערכה חיובית מאוד. הבשלות שלו בהתמודדות עם מצבים שונים במהלך משחק והיכולת שלו לעשות את ההבדל כשהכדור ברגליים שלו בולטות במיוחד. היכולות ההתקפיות שלו, הכדרור, המשחק באחד על אחד והאינטליגנציה במשחק ראויים לציון. גם הגישה היומיומית שלו באימונים והשאיפה להמשיך להתפתח חשובות מאוד. יש לו עוד מרחב שיפור משמעותי בשנים הקרובות".

פליק ולאמין ימאל (IMAGO)

"ז'ול קונדה בולט ברוח התחרותית שלו וביכולת שלו להתאושש גם ברגעים קשים. כמו כל שחקן, לא תמיד יש לו את היום הכי טוב, אבל העקביות, המחויבות והמנטליות שלו ברמה הגבוהה ביותר. אני משוכנע שהוא יופיע בשיאו במשחק תובעני כזה. אתלטיקו היא קבוצה עם זהות מאוד ברורה, שיודעת לשלוט בכדור ויש לה שחקני התקפה שיכולים לשנות את מהלך המשחק".

"המועדון מודע לחלוטין למצב של רונאלד אראוחו והעניק לו תמיכה מלאה מהרגע הראשון. אנחנו מעריכים מאוד את החוסן האישי שנדרש כדי לקחת צעד כזה ולשתף את הדברים בפומבי. מעבר לשיח הרגיל על מנטליות וסטנדרטים גבוהים בכדורגל, חשוב לדאוג לשחקנים גם ברמה האישית. הצוות המקצועי נושא באחריות רחבה יותר מהפן הספורטיבי בלבד, כולל תמיכה אישית. ייתכן שנעשו טעויות בעבר והאחריות צריכה להיות משותפת".

אראוחו (IMAGO)

"אין כרגע חלופה ברורה שתכסה את ההיעדרויות. ההחלטה מי ימלא את העמדות האלה תתקבל ברגע האחרון ותפורסם ביום המשחק. ראפיניה חווה אי נוחות שרירית. אנחנו מעדיפים להתקדם בזהירות ולהימנע מסיכון נוסף, במיוחד בהתחשב באינטנסיביות שבה הוא משחק בדרך כלל. מדובר בכאב שרירי שנחשב נורמלי במהלך עונה, ולכן העדיפות היא טיפול פיזי, מעקב ותמיכה בתהליך ההחלמה", הסביר הגרמני לגבי הברזילאי.

"אנחנו מגיעים למשחק עם כמה חיסורים, כולל היעדרותו של מרקוס רשפורד, שלא יהיה זמין לאחר שספג מכה והוא חווה אי נוחות. למרות זאת, אנחנו בטוחים ביכולת שלנו להתחרות על במה תובענית. מחכה לנו אתלטיקו שנמצאת בכושר מצוין, עם רמת משחק גבוהה ופרויקט מבוסס היטב תחת דייגו סימאונה".

מרקוס רשפורד (IMAGO)

מנגד, יש גם חדשות טובות: פרנקי דה יונג יהיה כשיר לגביע לאחר שהתגבר על אי נוחות במפשעה שמנעה ממנו לשחק בסוף השבוע מול מיורקה. ברצלונה מגיעה לחצי הגמר עם אתגרים, אך גם עם אמונה. פליק משדר רוגע, כבוד ליריבה ומיקוד מוחלט במטרה, צעד אחר צעד בדרך אל הגמר.