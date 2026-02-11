יום רביעי, 11.02.2026 שעה 16:15
ספורט אחר  >> בריאות וכושר

אימון בטן בתשע דקות שיוציא לכם את הקוביות

יש לכם אחוז שומן סביר אבל עדיין לא רואים קוביות? זה בדיוק הזמן להכניס לשגרה שלכם אימון בטן יומי בהמלצתו של מומחה הכושר האמריקאי ג'ף קבאליר

|
הגיע הזמן לאימון בטן רציני (בינה מלאכותית)
הגיע הזמן לאימון בטן רציני (בינה מלאכותית)

אם אתם רוצים להשיג קוביות בבטן (Six Pack), כדאי שתבצעו את אימון הבטן הנכון, ובמקביל תוודאו שהתזונה שלכם מאוזנת ומדויקת. בסרטון האחרון אותו הפיק מומחה הכושר, ג’ף קבאליר, הוא מציע לכם אימון בטן מודרך של 9 דקות שאפשר לבצע כל יום, והוא שונה מרוב האימונים משום שהוא יוצר עומס מתקדם (overload) שייתכן שחסר לכם בשגרת הבטן הנוכחית שלכם.

הוספה של פלטת משקל אחת בלבד לתרגילי הבטן שאתם כבר עושים מספיקה לעיתים כדי לגרום לקוביות שלא נראות – להתחיל לבלוט. כמובן שהסרת שכבת השומן שמכסה אותן היא קריטית – זה תמיד יקרה דרך תזונה נכונה והפחתת קלוריות עד למצב שבו אתם שורפים יותר ממה שאתם צורכים ביום.

עם זאת, הרבה אנשים נמצאים בגירעון קלורי ומתאמנים על הבטן באופן קבוע, ועדיין לא רואים קוביות מוגדרות. כאן בדיוק נכנס לתמונה העומס הנוסף שיוצרות המשקולות – והוא “משנה משחק”.

לפעמים שרירי הבטן עצמם פשוט לא מספיק מפותחים כדי לבלוט, גם כשאחוז השומן שלכם נמוך, אבל כמו כל שריר אחר בגוף, אפשר להגדיל אותם. וכשהם גדלים, החריצים בין חלקי השריר מעמיקים וה"קוביות" נעשות בולטות יותר.

האימון אותו מציע קבאליר מורכב משישה תרגילי בטן, אשר יש לבצע אותם דקה כל אחד עם מנוחה של חצי דקה ביניהם, כאשר המטרה היא להגיע למצב שבו אתם מצליחים להשלים דקה שלמה לכל תרגיל בלי לעצור – בסה”כ אימון של תשע דקות. מתאמנים מתחילים יתחילו לעבוד עם פלטה של 2.5 ק”ג, מתאמנים ברמה בינונית יעבדו עם פלטה של 5 ק”ג, ומתאמנים מתקדמים יעבדו עם פלטה של 10 ק”ג.

ששת התרגילים

עוד טרם נפרט בקצרה אודות כל אחד מששת התרגילים האמורים, נציין כי צפיה בווידאו היא חובה, שכן הדגשים לביצוע ואופן הביצוע מובנים הרבה יותר כאשר צופים בסרטון (קבאליר גם מדגים וגם מסביר במלל תוך כדי ביצוע התרגיל).

Plate Pass Reverse Crunch

הסבר קצר – יש לשכב על הרצפה ולבצע הרמות אגן למעלה, תוך כדי גרירת פלטת המשקולות מתחת לישבן מצד לצד (עדיף לצפות). מיועד לחלק התחתון של השריר הישר בטני.

Hideaway Twisting Leg Raises

הסבר קצר – יש לשכב על הרצפה ולהחזיק את הפלטה מעל לגובה העיניים. כעת יש לבצע הנפות רגליים עם רוטציה קטנה תוך כדי עליה (עדיף לצפות). מיועד לחלק התחתון של השריר הישר בטני ולאלכסונים.

Russian Twist and Press

הסבר קצר – העברת המשקולת מצד לצד תוך כדי ישיבה עם רגליים באוויר כאשר עליכם להרים את הפלטה למעלה מעל לעיניים בין העברה להעברה (עדיף לצפות). מיועד לאלכסונים

Plate Drags

הסבר קצר – ביצוע פלאנק תוך כדי גרירת הפלטה מצד לצד (עדיף לצפות). מיועד לכלל הישר בטני.

Rainbow Bridge Twists

הסבר קצר – תוך כדי שכיבה העברת הפלטה מצד לצד כאשר הידיים מתוחות כלפי מעלה בלחיצה מקסימלית סטטית. התנועה היא”תנועת קשת” כשמו של התרגיל (מומלץ לצפות). מיועד בעיקר לאלכסונים.

Upper Circle Crunches

הסבר קצר – תוך כדי שכיבה יצירת מעגל מעל לראש עם ההפלטה כאשר הידיים מתוחות כלפי מעלה בלחיצה מקסימלית סטטית (מומלץ לצפות). מיועד לחלק העליון של השריר הישר בטני.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */