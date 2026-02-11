יום רביעי, 11.02.2026 שעה 13:55
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

עירוני טבריה לבקרה: אנחנו רוצים את ארי כהן

על אף האיסור בגלל פרשת החוזים הכפולים, הקבוצה הצפונית פנתה בבקשה דחופה, כולל ערבות אישית לחוזהו של השחקן וממתינה לאישורה. דוס סנטוס נשאר

|
ארי כהן מאושר (אופיר מגדל)
ארי כהן מאושר (אופיר מגדל)

חלון ההעברות בליגת העל בכדורגל יסתיים הערב (רביעי) ב-19:00 ועירוני טבריה, למרות שנאסר עליה על ידי הבקרה להתחזק, מנסה בכל זאת מהלך של הרגע האחרון: הקבוצה סיכמה עם קשר הפועל תל אביב, ארי כהן, את כל תנאיו הכספיים, אך בגלל איסור הבקרה התקציבית על הקבוצה להתחזק בחלון הנוכחי, עקב פרשת החוזים הכפולים, היא כמובן לא יכולה להחתים אותו. 

הקבוצה פנתה לבקרה התקציבית ואפילו הפקידה ערבות אישית של הבעלים לחוזהו של כהן וכעת מחכה לאישורה, על מנת שבכל זאת תוכל להחתים את הקשר בן ה-22 לפני תום מועד ההעברות. 

הבעיה של דוס סנטוס

השוער רוג'ריו דוס סנטוס, שלא נכלל בסגל הקבוצה ביום שבת האחרון, בהפסד להפועל ת"א, נשאר בקבוצה עד תום העונה. סנטוס, שביקש לעזוב, עקב כך שאיבד את מקומו בין הקורות, לא נכלל בסגל במשחק האחרון, למקרה שהבקרה תסיר את האיסור שלה מהמועדון ואז היו מאשרים לפורטוגלי להשתחרר ומביאים שוער אחר במקומו. עקב כך שהאיסור לא הוסר, סנטוס לא קיבל את השחרור ובשבת הקרובה, במשחק מול עירוני קרית שמונה (נתניה, 17:30), הוא יחזור לשבת על הספסל. 

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

הקבוצה צפויה ליהנות מסגל מלא, לראשונה מזה זמן רב, כאשר יונתן טפר יחזור מריצוי עונש הרחקה ונכון לרגע זה אין לקבוצה פצועים או מוצהבים.

