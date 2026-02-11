עירוני טבריה לבקרה: אנחנו רוצים את ארי כהן

חלון ההעברות בליגת העל בכדורגל יסתיים הערב (רביעי) ב-19:00 ועירוני טבריה, למרות שנאסר עליה על ידי הבקרה להתחזק, מנסה בכל זאת מהלך של הרגע האחרון: הקבוצה סיכמה עם קשר הפועל תל אביב, ארי כהן, את כל תנאיו הכספיים, אך בגלל איסור הבקרה התקציבית על הקבוצה להתחזק בחלון הנוכחי, עקב פרשת החוזים הכפולים, היא כמובן לא יכולה להחתים אותו.

הקבוצה פנתה לבקרה התקציבית ואפילו הפקידה ערבות אישית של הבעלים לחוזהו של כהן וכעת מחכה לאישורה, על מנת שבכל זאת תוכל להחתים את הקשר בן ה-22 לפני תום מועד ההעברות.

הבעיה של דוס סנטוס

השוער רוג'ריו דוס סנטוס, שלא נכלל בסגל הקבוצה ביום שבת האחרון, בהפסד להפועל ת"א, נשאר בקבוצה עד תום העונה. סנטוס, שביקש לעזוב, עקב כך שאיבד את מקומו בין הקורות, לא נכלל בסגל במשחק האחרון, למקרה שהבקרה תסיר את האיסור שלה מהמועדון ואז היו מאשרים לפורטוגלי להשתחרר ומביאים שוער אחר במקומו. עקב כך שהאיסור לא הוסר, סנטוס לא קיבל את השחרור ובשבת הקרובה, במשחק מול עירוני קרית שמונה (נתניה, 17:30), הוא יחזור לשבת על הספסל.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

הקבוצה צפויה ליהנות מסגל מלא, לראשונה מזה זמן רב, כאשר יונתן טפר יחזור מריצוי עונש הרחקה ונכון לרגע זה אין לקבוצה פצועים או מוצהבים.