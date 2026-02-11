האם גורם זר ניסה להרעיל ספורטאית ישראלית?

חשיפת התוכנית "שיחת היום" ב-ONE: האם גורם זר ניסה להרעיל ספורטאית? פרשה חדשה בספורט הישראלי. משטרת ישראל בודקת חשד כי לכאורה נעשה ניסיון לפגוע בספורטאית מנבחרת ישראל באמצעות חומר שהונח מתחת למיטתה בחדר המגורים במכון וינגייט.

האירוע התרחש בימים האחרונים במכון הלאומי לספורט. הספורטאית נכנסה למגורים במכון וינגייט על מנת לנוח בין האימונים בנבחרת ישראל, אך מיד חשה ברע בעקבות ריח חריף שעלה ממיטתה. היא פנתה לגורם בנבחרת והתלוננה על כך, והוא פנה למכון וינגייט על מנת שיבדקו את מצב החדר.

תלונה הוגשה

במכון וינגייט פעלו באופן מיידי וביסודיות, הגיעו למקום ולאחר בדיקה עלה החשד כי לכאורה הונח מתחת למיטתה חומר החשוד כמסוכן בריאותית על ידי גורם זר שנכנס למגורים. בעקבות זאת, הוגשה תלונה במשטרה שפתחה בחקירה.