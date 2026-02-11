יום רביעי, 11.02.2026 שעה 13:53
"99% סגור": רכישת הפועל ר"ג על סף חתימה

בהמשך לחשיפת ONE: קבוצת הרוכשים בראשות פוני אשכנזי, המייצג אנשי עסקים מארה"ב וישראל, העבירה דמי רצינות לחמיאס ומבצעת בדיקת נאותות דרך דלויט

|
שחקני הפועל רמת גן (שחר גרוס)
שחקני הפועל רמת גן (שחר גרוס)

עידן חדש בהפועל רמת גן? נראה שאנחנו קרובים מתמיד. בהמשך לחשיפת ONE על המגעים המתקדמים למכירת המועדון מידיו של יהודה חמיאס לידי קבוצת רוכשים חדשה, נציג הקבוצה, פוני אשכנזי, מאשר היום (רביעי) ל-ONE כי העסקה נמצאת בישורת האחרונה.

"99ֵ שהעסקה סגורה, נשארו לנו עוד פרטים אחרונים ובדיקות סופיות כדי לראות שהכל תקין", הצהיר אשכנזי, המייצג קבוצת אנשי עסקים מארצות הברית ומישראל, ששמה לה למטרה להוביל את המועדון האורדוני לדרך חדשה.

כזכור, כפי שחשפנו ב-ONE, בחודשיים האחרונים התנהל מרוץ אמיתי סביב רכישת המועדון מחמיאס, כאשר לא פחות משבע קבוצות רכישה שונות הביעו התעניינות. אולם, נראה כי הקבוצה אותה מגבש אשכנזי היא הרצינית והבשלה ביותר. כצעד בונה אמון המעיד על רצינות כוונותיהם, הרוכשים המיועדים כבר העבירו לחמיאס דמי רצינות על סך 225 אלף שקלים. צעד זה נועד להבטיח להם בלעדיות (Exclusivity) ולמנוע מבעלי המועדון הנוכחי לנהל מו"מ מקביל עם גורמים אחרים כל עוד השיחות עמם מתקיימות.

אמיר חמיאס (ליר שאולי, הפועל ר״ג)אמיר חמיאס (ליר שאולי, הפועל ר״ג)

כחלק מהתהליך המקצועי, שכרה קבוצת הרוכשים את שירותיו של משרד רואי החשבון הבינלאומי 'דלויט'), על מנת לבצע בדיקת נאותות מקיפה ולבדוק את ספרי החשבונות של המועדון הרמת-גני לפני החתימה הסופית.

עבור אשכנזי, העסקה היא הרבה מעבר לעסקים מדובר בסגירת מעגל רגשית. אשכנזי הוא דמות מוכרת ואהובה במועדון, מי שצמח מלמטה ושימש בעבר במגוון תפקידים, החל מאיש משק ועד למנהל הקבוצה. הוא גם אחיו של שחקן העבר של הקבוצה, דני אשכנזי.

“אוהד ר”ג כבר 52 שנה”

בשיחה עם ONE, שיתף אשכנזי בחזון שלו: "אני אוהד הפועל ר"ג כבר 52 שנה, גדלתי במכתש וזה היה חלום הילדות שלי. ישבתי עם אותם חברים, אנשי עסקים, והם שאלו אותי 'מה החלום שלך?'. עניתי להם בלי לחשוב פעמיים: 'לנהל את הפועל ר"ג'. לשמחתי הם נרתמו".

אשכנזי אף חשף טפח מהתוכניות המקצועיות והלוגיסטיות לעתיד: "יש לנו תוכניות גדולות לגבי הקבוצה. ראש העיר כרמל שאמה הבטיח כי ישפץ את אצטדיון וינטר לטובת הקבוצה. זה מצב אבסורדי שלא יכול להימשך שהקבוצה תתאמן מחוץ לרמת גן, זה לא רציני. אנחנו מתכוונים להעמיד פה קבוצה רצינית ביותר שתחזיר את הגאווה למועדון".
 

