סערה. קינסטליך תקף: לא נהיה רפובליקת בננות

הרוחות לוהטות לפני הבחירות: בעוד ראש עיריית ראשל"צ מנסה לרקום דיל עם זוארץ, נטען כי דמאיו הבהיר למאירי ש"רק הוא ואלונה קובעים". קינסטליך עקץ

רז קינסטליך (שחר גרוס)
הבחירות לראשות ההתאחדות לכדורגל אמורות להתקיים רק בעוד פחות משנה, אבל מתחת לפני השטח ומאחורי הקלעים, הגזרה כבר רותחת ומייצרת דרמות של ממש, כאשר כעת משה דמאיו יוצא במתקפה חזיתית ומכחיש את הדיווחים על פיצוץ בינו לבין אנשי שינו זוארץ.

בשבוע שעבר חשפנו בתוכנית 'שיחת היום' של ONE, כי ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, נכנס לעובי הקורה ומנסה להביא לרגיעה בין סיעות הפועל לבין היו"ר הנוכחי, שינו זוארץ, לקראת הבחירות הקרבות. המהלך הבשיל לכדי פגישה בין קינסטליך לזוארץ, בה הגיעו השניים לסיכומים עקרוניים על ריצה משותפת ברשימה אחת, כאשר זוארץ הבטיח כי אנשי הפועל יקבלו את תפקיד ממלא מקום יו"ר ההתאחדות.

אלא שנראה כי לא כל הגורמים בביצה הפוליטית של הכדורגל הישראלי מיישרים קו עם הדיל המתגבש בשקט. השבוע נערכה ישיבת מזכירות של ההתאחדות לכדורגל, בה נרשם לפי גורמים בכדורגל הישראלי מפגש טעון בין עו"ד מורן מאירי, סגנו של זוארץ, לבין משה דמאיו, שכיום אינו מייצג אף קבוצה באופן רשמי. גורמים המעורים בפרטים מספרים כי במהלך השיחה דמאיו הטיח במאירי דברים ברורים בנוגע לניסיונות התיווך: "אין לכם מה לסגור עם קינסטליך, רק אני ואלונה קובעים".

רז קינסטליך (איציק בלניצקי)רז קינסטליך (איציק בלניצקי)

בעקבות הדברים, פנינו למשה דמאיו כדי לקבל את תגובתו לציטוטים המיוחסים לו ולמתיחות עם מאירי, והוא בחר להכחיש את הדברים מכל וכל ולצאת למתקפה: "זה שקר, לא יודע מאיפה הביא את זה. לא דיברנו על הבחירות בשבועיים האחרונים. או שקרנים, או רוצים לערבב את הבחירות".

“לא ניתן לאף אחד לעשות ולגרום לסיעת הפועל להתנהל כרפובליקת בננות”

מנגד, פנינו גם למתווך, ראש העיר רז קינסטליך, כדי לשמוע את תגובתו לניסיון הטרפוד לכאורה מצד דמאיו. קינסטליך בחר להשיב במסר חריף וחד משמעי: "עם כל הכבוד, ויש המון כבוד לדמאיו על מה שעשה בכדורגל הישראלי, לא ניתן לאף אחד לעשות ולגרום לסיעת הפועל להתנהל כרפובליקת בננות. כל ניסיון של אדם כזה או אחר לקחת קרדיט נראה לי רק פוגע בעתיד הכדורגל בישראל".

עו"ד מורן מאירי בחר שלא להגיב לדברים.


 

