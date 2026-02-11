האצטדיון הלאומי וחשד ההרעלה: מיקי זוהר מדבר

הבחירות, הקדנציה שלו כשר התרבות והספורט, הקמת האצטדיון הלאומי, האלימות בספורט, החשדות על הרעלת ספורטאית ישראלית במכון וינגייט, הבחירות בהתאחדות לכדורגל וגם בנו הזמר: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, ודיבר על שלל נושאים.

ביבי צריך אותך להתייעץ לקראת הפגישה עם טראמפ?

”הוא יודע להסתדר על הכיפאק. אפשר להגדיר אותה כפגישה היסטורית וחשובה, ימים יגידו לגבי נושאי הפגישה ולגבי ההשפעה שלה על ביטחון ישראל, אבל לדעתי מדובר בדברים שייצבו את ביטחון ישראל לעשורים הקרובים”.

אולי מנסים לשכנע את ארה”ב לא לחתום על הסכם עם איראן?

”לא נוכל לדבר על תוכן הפגישה, אבל ראש הממשלה הולך נחוש כדי להבטיח את ביטחון ישראל”.

יש את חוק הגיוס. האם אנחנו הולכים לבחירות?

”כרגע יש ויכוח גדול מול הסיעות החרדיות. החרדים לא רוצים לקבל כרגע את הנוסח הקיים, לדעתי תהיה חייבת להיות פשרה כואבת כלשהי ואני מקווה שזה ייגמר בזמן הקרוב”.

השר מיקי זוהר (רדאד ג'בארה)

כמה חודשים יש לך כשר הספורט בקדנציה הזו?

”מכהן כרגע כ-3 שנים והשאיפה היא כמובן להספיק את הכל”.

מדברים על כך שהבחירות יהיו אולי אפילו ביוני?

”לדעתי הם יהיו באוקטובר”.

מה אתה רוצה להשיג כשר הספורט עד סוך הקדנציה?

”לא יודע אם יספיקו לי מספר חודשים כדי להשלים את כל המשימות, אבל יש עוד דברים שרוצים לעשות. להקים את האצטדיון הלאומי של ישראל".

איפה זה עומד כרגע? ההתאחדות רוצה את אצטדיון רמת גן.

”אני לא אקבע להתאחדות, היא תקים את האצטדיון איפה שהיא רוצה, גם ראשל”צ בעניין וגם ר”ג ויש עוד ערים. אני רוצה קודם להביא את התקציב כי הבנתי שזקוקים ל-150 מיליון ש”ח עבור זה. יש לזה סיכוי גבוה להצלחה עוד לפני פיזור הממשלה, אני עובד על זה. הבשורה שכמות האלימות בספורט ירדה היא בשורה ענקית”.

אצטדיון רמת גן (IMAGO)

איזה ירדה?

”לפי הנתונים של המטרה. כמות המעצרים”.

כי הם לא עוצרים.

”הרעיון של קנסות מנהליים שהובא ע”י קודמי בתפקיד חילי טרופר לא הצליח, הפתרון יכול להגיע רק ממקומות אחרים. במשטרה אומרים שאם נזרק חזיז אז המשחק מופסק ויש הורדת נקודות אז זה מה שגורם לאוהדים להפסיק. להדליק אבוקות ביציע זו פעולה שרציתי להגדיר כחוקית באמצעות חוק הפירוטכניקה. החמרת הענישה על זריקת אמצעים פירוטכניים היא טובה, בירכתי את ח”כ מלינובסקי. התהליך שאנחנו רוצים לעשות בקשר לאלימות בספורט עוד לא הסתיים, אבל כן יש שיפור. המפכ”ל מוביל מדיניות נוקשה ואנחנו כן רואים שיפור מסוים, הדרבי האחרון יחסית עבר בסדר גמור”.

מה עם שופט ספורט שלא הצלחתם להכניס עד עכשיו?

”אני חושב שיש סיבות לאופטימיות בכל מה שקשור לאלימות בספורט, הנוקשות שאנחנו מגלים הולכת ומפחיתה את העניין. בנוסף, אני רוצה להביא עוד תקציבים לספורט הישראלי”.

הגדלת לאילת תקציבים. אסי ממן פרסם השבוע שהם רוצים לקחת מהמענקים אחוזים. למה מרכז ספורט צריך לקחת אחוזים?

”הנושא כבר עבר לבדיקה אצלנו במשרד. נפעל למי הממצאים”.

פירוטכניקה (אורן בן חקון)

זה כמו שבכדוריד רוצים לקחת מהמענק עבור שחקן ישראלי. אני חושב שזה לא חוקי.

”לא יודע במה מדובר, רק שאת תקציב השחקן הישראלי אנחנו מעבירים רק לקבוצות ולא לאיגודים”.

אז הם אומרים לקבוצות שהם רוצים לקחת אחוזים מזה.

”הסכומים באים באמצעות מנגנון תמיכה לפי פרמטרים. נבחן את הנושא, אם לוקחים מהקבוצות את כספי התמיכה שאנחנו נותנים להם זה לא טוב”.

במה נכשלת ומה הצלחת?

“לא רוצה לחלק לעצמי ציונים, צריך לשאול את עולם הספורט מה הוא מרגיש בקדנציה האחרונה, אם הוא מרגיש שהוא מקבל את השירות והדברים שהוא מקבל או לא. אני יכול להעיד על עצמי על מה שעדיין לא פתרתי – רוצה לראות סוף לאלימות בספורט. עדיין לא הגעתי לנקודה המושלמת שאני רוצה להגיע אליה, אבל אני כן מרוצה מהשיפור”.

אסי ממן פרסם על הרעלה של ספורטאית במכון וינגייט.

”ראיתי את הפרסום ממש עכשיו, שמעתי על זה עוד קודם שיש בדיקה משטרתית בנושא. כמובן שהדבר ייבדק עד תום וייכנסו לעומק הדברים. אם היה ניסיון לפגוע בספורטאית באופן חמור בכל קנה מידה זה יטופל בהתאם. זה מאוד חמור. נחכה לתוצאות ולממצאים”.

משטרה (עמרי שטיין)

שינו זוארץ צריך להמשיך כיו”ר ההתאחדות לכדורגל?

”כן, הוא יו”ר התאחדות מעולה, נהנה לעבוד איתו. הבאנו הישגים ועשינו דברים יחד. לא חושב שיהיה מועמד מולו, הוא טוב ומתאים”.

בהפועל יש כאלה שרוצים לשים מועמד מולו.

”מי שרואה את הדברים בצורה אובייקטיבית מבין שהוא מצוין ושהוא צריך להמשיך ושאין טעם לשים מולו מועמד”.

המשחקים של הנבחרות עדיין לא חזרו לארץ. המדינה תמשיך לתמוך?

”בשנה האחרונה עזרנו מאוד, לגבי 2026 אני עוד לא יודע מה יהיה, השאיפה המרכזית היא שכל המשחקים יחזרו, אני מעריך ומקווה שזה יקרה. המשחקים מתחילים לחזור לאט לאט, מתחילים לחדש את האמון בביטחון בישראל, רואים שאויבינו ברוך השם לא יכולים לפגוע בישראל. מקווה שהמשחקים יחזרו ושכל הסאגה תסתיים. אנחנו בקשר רציף מול האיגודים הבינלאומיים מאחורי הקלעים כי אנחנו לא רוצים אף פעם שיגידו שיש התערבות פוליטית, אנחנו לא מכניסים דברים פוליטיים”.

שינו זוארץ ומיקי זוהר (רדאד ג'בארה)

הבן שלך אמר שכל מה שקורה איתך פוגע בו כזמר. מה אתה עושה עם זה? אם הוא יוציא עכשיו שיר גדול, זה ישבור את הכל.

”הוא הוציא לא מעט שירים מדהימים, היו כמובן פרגונים, יש לו את הקהל שלו, אבל מה שלי הכי כואב זה שיש מי שמערבב את הפוליטיקה במוזיקה. הבן שלי לא קשור ולא רוצה שום קשר בשום צורה לפוליטיקה, הוא רחוק מזה שנות אור, אבל יש מי שאומר שבגלל שזה הבן של מיקי זוהר אז אסור לשמוע אותו. אני לא בא בטענות ולא מתקרבן, ברוך השם הכל בסדר, אבל מה לעשות שבברנז’ה הזו יש לא מעט אנשים שמשתייכים לצד השני במפה הפוליטית ולא יודעים לעשות את ההפרדה? המשפחה שלי כולה משלמת מחיר על כך שאני נבחר ציבור אבל אני אומר להם תודה שהם מכילים את זה וממשיכים לתמוך בי”.

אם בקדנציה הבאה לא תהיה שר, תפרוש מהחיים הפוליטיים?

”לא חושב שאפרוש, עד שהציבור יגיד אחרת. הדברים תלויים בעיקר בציבור ואנחנו מכבדים את החלטותיו”.

אליאב זוהר (אינסטגרם)

השם שלך הוזכר בפרשת ההסתדרות.

”כותרות לחוד ומציאות לחוד. לא זומנתי לחקירה וגם כשעושים הרבה בדיקות שם מבינים לאט שאין לי ולא יהיה לי שום קשר לפרשה הזו. גם אם ירצו לקרוא לי לשאלות כאלה ואחרות אגיע בשמחה. תמיד עשיתי רק מה שמותר ולא חציתי קווים ועשיתי דברים אסורים ולכן אני רגוע לגמרי”.