25 זרים חדשים בליגת העל: סיכום חלון ההעברות

חלון ההעברות של חודש ינואר הגיע לסיומו הערב (רביעי). אומנם הסיום לא היה מלא באירועים משמעותיים, אבל החלון עצמו היה סוער. הפועל באר שבע, בית”ר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי חיפה צירפו שחקנים משמעותיים, בעוד מכבי תל אביב הסתפקה בהחתמה אחת – של אמיר סהיטי, שעד כה נראה שהוא בול פגיעה.

מכבי נתניה צירפה שלושה זרים בפרופיל גבוה, ובתחתית מ.ס אשדוד והפועל חיפה היו הקבוצות הפעילות ביותר, שיצאו למסע התחמשות. עירוני טבריה הייתה הקבוצה שהייתה הכי פחות פעילה, בעל כורחה, בשל פרשת החוזים הכפולים בה היא מעורבת.

בסך הכל הגיעו לליגת העל בחלון ההעברות הנוכחי 25 שחקנים זרים חדשים, שניים מהם שיחקו בעבר בליגה. 19 שחקנים עברו בהעברות פנימיות בתוך הליגה, בעוד שלושה עשו את קפיצת המדרגה מהליגה הלאומית אל הבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את כל ההעברות והשינויים שקבוצות ליגת העל עשו בחלון ההעברות של החורף.

הפועל באר שבע

הגיעו: ג’בון איסט, מוחמד אבו רומי, עמנואל קוואמה אוסאיי.

עזבו: אילון אלמוג, אלון תורג'מן, ג’וזף סאבובו בנדה, ארנולד גריטה.

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

בית”ר ירושלים

הגיעו: בוריס אינו, חאסונד גונזאלס, נאנא אנטווי.

עזבו: אביאל זרגרי, אריאל מנדי, רביד אברג’יל.

בוריס אינו (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב

הגיעו: אמיר סהיטי.

עזבו: יואב גראפי ואבישי כהן.

אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב

הגיעו: מרקוס קוקו, עמנואל בואטנג.

עזבו: לירן רוטמן, ארי כהן.

מרקוס קוקו (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה

הגיעו: סדריק דון, מנואל בנסון, טומי ציצואשווילי.

סדריק דון בועט (עמרי שטיין)

הפועל פתח תקווה

הגיעו: אלכס מוסונדה, אוראל באייה, ארי כהן וממאדי דיארי.

עזבו: גיא הרמן, עמית גלזר, גולן בני, ג’יימס אדניי וג'וסלין טאבי.

אלכס מוסונדה (IMAGO)

בני סכנין

הגיעו: מייקום דייויד, סתיו נחמני, ג’יימס אדניי.

עזבו: בסיל חורי, מוחמד בדארנה, אחמד טאהא, איאד אבו עביד.

מוחמס אבו יונס, מייקום דייויד וירון ברנס (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה

הגיעו: ניב אנטמן, באקארי קונאטה, וילאן סיפריאן ופדריניו.

עזבו: מוחמד ג'טיי, ז'אניו ביקל, לי ים דן ולוקאס פראיזו.

וילאן סיפריאן (IMAGO)

מ.ס אשדוד

הגיעו: אריאל מנדי, אילון אלמוג, אבישי כהן, הייפורד בואן, עילאי חג’ג’.

עזבו: אור דסה, עמנואל אג'יי, בן הדדי, סתיו נחמני, ז’אן פלורן באטום, לני נאנג’יס, ליאב פרדה.

אבישי כהן (שחר גרוס)

עירוני טבריה

בטבריה לא היה אישור מהבקרה להתחזק בגלל פרשת החוזים הכפולים. לכן אין יוצא ואין בא.

עירוני ק”ש

הגיעו: עמית גלזר, יאו אקה, מור סימן טוב ופרננדו פאצ'קו.

עזבו: סקו באנגורה, אנתוני לימבומבה ומוחמד אבו רומי.

מור סימן טוב (שחר גרוס)

הפועל ירושלים

הגיעו: רואל סוטיריו, מרקו רקוניאץ.

עזבו: ז’ארדל, סדריק דון, עידו עולי, אוראל באייה.

מרקו רקוניאץ' כובש (אורן בן חקון)

הפועל חיפה

הגיעו: אנדריה רדולוביץ', יואב גראפי, אלון תורג’מן, סנדרו אלטונשווילי, לירן רוטמן, סער פדידה, דריו ז’ופאריץ, איוון קריצ’אק, מתן עמבר.

עזבו: ניב אנטמן, ג’בון איסט.

אלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

בני ריינה

הגיעו: ויטאלי דמשקאן, אחמד טאהא, כריסט טייהי, גיא הרמן, איאד אבו עביד, וירג’ל פינסון.

עזבו: גד עמוס, אווסו קוואבנה, אלקסה פייץ’, סער פדידה.