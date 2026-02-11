יום רביעי, 11.02.2026 שעה 13:32
סטטוס קוו בצמרת: חדרה מובילה, ומי מאחוריה?

המחזור ה-18 בליגה הלאומית לנוער צפון: שבע נקודות פער בין המוליכה לקריית ים שרשמה 0:2 על כפר כנא. צור שלום השיגה נקודה חשובה מול הנתנייתים

|
הפועל חדרה (באדיבות המועדון)
הפועל חדרה (באדיבות המועדון)

כל שבעת המשחקים במסגרת המחזור ה-18 בליגה הלאומית לנוער צפון הסתיימו להם, כאשר הפועל חדרה ממשיכה להוביל את הטבלה עם 43 נקודות, כשאחריה רודפות מ.ס קריית ים ובית"ר טוברוק. מ.כ נווה יוסף, מהמקום הרביעי, 13 נקודות מהמקום הראשון. הפועל עפולה השיגה ניצחון ליגה שני ברציפות, הפועל מול נועלת הטבלה, הפועל בית שאן.

הפועל אום אל פאחם – הפועל חדרה 2:0

ניצחון שביעי ברציפות לחבר'ה של מיכאל דיין, והפעם מול קבוצת התחתית, שרשמה הפסד 11 העונה. לאחר תשע דקות משחק, אלמוג ימהרן קבע 0:1 לאורחים, רפאל בן ציון השלים בדקה ה-29. בניצחונה ה-14 העונה של הפועל חדרה, זו שמוליכה הטבלה בפער של ארבע נקודות, רשמה 63 שערי זכות (הנתון הגבוה בליגה) ושמרה על רשת נקייה פעם נוספת, כשסופגת עד כה 13 שערים.

צעירי כפר כנא – מ.ס קריית ים 2:0

שחקניו של מוחמד (בירתי) עבאס כמעט והשיגו נקודה יקרה במאבקי התחתית שלהם מול קריית ים מהצמרת הגבוהה, אלא ששחקניו של קיקו כהן כנראה היו ראויים לשלוש נקודות נוספות במאזנם, בזכות שערים מאוחרים מאוד של יהלי הראל (97') ושניר הרשקו (98'). כפר כנא עם 11 הפסדים ונשארת היא מתחת לקו האדום. 12 ניצחונות סופרת קריית ים.

מ.ס. קריית ים (באדיבות המועדון)מ.ס. קריית ים (באדיבות המועדון)

מכבי צור שלום – בית"ר טוברוק 1:1

המגרש בקריית ביאליק הקשה על האורחת, שפספסה הזדמנות להיצמד עוד יותר לקריית ים וחדרה. עדי יצחק קבע 0:1 לטוברוק בדקה ה-35, שער יתרון שהחזיק מעמד עד לדקה ה-84, אז השווה את התוצאה אהרון דויד, שהתכבד בשער ליגה ראשון העונה. שתי תוצאות התיקו שהשיגה טוברוק העונה, במשחקי החוץ שלה. צור שלום בין שלושת קבוצות הבית הטובות עד כה בליגה.

עירוני טבריה – מכבי אחי נצרת 0:1

זה הלך קשה, אבל מוריס אוזן, כפיר בן דוד ושחקניהם השיגו ניצחון יקר ערך בבית מול הירוקים מעילוט, הנמצאים להם בתחתית הטבלה ומחפשים כל נקודה שתועיל להם לצאת משם. ינאל טרודי הבקיע את השער היחיד במשחק, זאת בדקה ה-61 להתמודדות. טבריה כבר שלוש נקודות מהמקום הרביעי, בעוד אחי נצרת רק שתי נקודות מעל הקו האדום.

עירוני טבריה נוער (צילום עודד חסין - עירוני דורות טבריה)עירוני טבריה נוער (צילום עודד חסין - עירוני דורות טבריה)

עירוני נשר – מ.כ נווה יוסף 3:3

מוחמד אבו ליל, שהבקיע בדקה ה-91 להתמודדות, קבע 3:3 דרמטי ומנע מעירוני נשר ואסף בוסקילה להפסיד בבית. נווה יוסף הוליכה משער של אילעי לוי, יהונתן וקנין ועילאי סימון הפכו ל-1:2 לזכות המקומיים. אורן בן דור השווה ל-2:2 ובכך הוריד את הקבוצות להפסקה. במחצית השנייה, מוחמד אגבאריה קבע 2:3 לנווה יוסף, אלא שנשר, כאמור, חזרה לשוויון.

הפועל עפולה – הפועל בית שאן 1:2

עפולה מתחברת. לאחר תקופה פחות טובה מבחינת הקבוצה, הרי ששבוע שני ברציפות שהצפוניים מהעמק משיגים ניצחון והפעם מול הקבוצה מצפון הבקעה, הפועל בית שאן, שממשיכה ביכולתה הדלה והיא נשארת, שבוע נוסף, במקום האחרון, לאחר 11 הפסדים ושמונה נקודות ביד בלבד. ניתאי בנון קבע 0:1 לבית שאן, מוחמד זועבי ואיתי אדרי הפכו את התוצאה לכדי 1:2 למקומיים.

נוער הפועל עפולה (באדיבות המועדון)נוער הפועל עפולה (באדיבות המועדון)

מכבי ע. קריית אתא – הפועל נוף הגליל 3:1

הקבוצה של עמית חיימוביץ יצאה "פצועה" מההתמודדות הזו, הרי שכבר הוליכה 0:1 משער מהיר של אור גיני בדקה הראשונה, אלא שמישל גאמל, השופט הראשי, ראה לנכון להוציא הכרטיס האדום לעברם של סאאר עכאוי וסלאם סלאמה, מה שהותיר את המקומיים בתשעה שחקנים. לנוף הגליל הבקיעו מג'ד דחלה (צמד) ועידו דיין, בניצחון ליגה שביעי העונה.

הפועל נוף הגליל (באדיבות המועדון)הפועל נוף הגליל (באדיבות המועדון)

בני סכנין הייתה לקבוצה החופשית במסגרת מחזור זה

