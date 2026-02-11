בית"ר נורדיה ירושלים שחררה את ירין ניתאי

לאחר שלוש שנים בקבוצת הנוער של בית"ר נורדיה ירושלים, המועדון שחרר הבוקר (רביעי) את ירין ניתאי, שחקן ההתקפה שלו, בן ה-20 (שימש כחריג גיל) להפועל טירת הכרמל, כשיחבור היישר לקבוצת הבוגרים של המועדון מליגה א' צפון.

היות ובית"ר נורדיה ירושלים נקלעה למאבקי התחתית בליגה הלאומית לנוער דרום, הרי שנאור מחלב העדיף מספר שחקני הגנה בכדי לייצב את החלק האחורי על פני ירין, שהעונה אומנם שיחק לא מעט, אך מספריו קטנו משמעותית מעונה שעברה, בה פרח.

השחקן רשם העונה 16 הופעות תחת הדרכתו של נאור מחלב, התכבד בשער ליגה אחד, בניצחון 0:1 על מ.ס כפר קאסם, אף היא קבוצת תחתית ורשם שער נוסף במסגרת גביע המדינה לנוער, בניצחון 0:6 על מכבי כפר סבא. רק לשם השוואה, את העונה החולפת סיים עם שמונה שערי ליגה.

את בית"ר נורדיה ירושלים עוזב לאחר 56 הופעות בשלוש שנים ועובר לקבוצת הבוגרים הראשונה שלו בקריירה, הפועל טירת הכרמל, קבוצת תחתית בליגה א' צפון, כשהוא צפוי להשתלב בסגל של פטריסיו סייג, שהגיע לאחרונה בניסיון להוביל את הספינה הטובעת למקום מבטחים.

בעונת המשחקים 2014/15, ירין החל לשחק כדורגל אז כשחקן במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק. לאחר ארבע עונות רצופות, חבר למכבי עמק חפר לשלוש שנים עד מעברו להפועל הרצליה ומשם לבית"ר ירושלים (נערים א') לכדי עונה אחת, תחת הדרכתו של תומר מסיקה.

ירין ניתאי (צילום איתי דהן - מיתוג דידאה)

ההסבר של המאמן

ל-ONE סיפר נאור מחלב, מאמנו בשלוש השנים האחרונות: "מדובר בשחקן מאוד חיובי, ילד טוב, רציני. הגיע אלינו מבית"ר ירושלים. ככל שהתקדמה השנה ההיא, נכנס לקצב. העונה השנייה הייתה חלומית מבחינתו, עד שנפצע חודשיים לסיום.

"הוא התחיל את העונה הזו כחריג גיל, אלא שמבחינת הבקעות ובישולים זה פחות עבד. מדובר בכנף ימין עם רגל שמאל, ילד חכם, יכול לשחק גם כ-10. יש לו אישיות נעימה, לא פוזיונר, התחיל כקפטן את העונה. נאלצנו להיפרד מקצועית. לא בגלל המשמעתי. בובה של ילד. לפני המקצועי.

"העונה יכול היה לשחק בבוגרים, אלא שנוכח שירותו הצבאי, זה לא אפשר לו. הוא נמצא בתפקיד שיכול לצאת בכל יום אחר הצהריים ולהגיע היישר לאימוני הנוער. אם היה מתאפשר לו, הוא בהחלט היה מגיע לבוגרים ומשחק. יש לו את היכולות. מאחל לו הצלחה רבה".