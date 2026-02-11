יום רביעי, 11.02.2026 שעה 13:34
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

בית"ר נורדיה ירושלים שחררה את ירין ניתאי

מסיבה מקצועית: נאור מחלב העדיף שחקני הגנה על פי שחקן ההתקפה. וציין: "העונה הנוכחית לא דמתה לזו שחלפה ונאלצנו לבצע שינויים. הוא ילד מדהים"

|
ירין ניתאי (צילום איתי דהן - מיתוג דידאה)
לאחר שלוש שנים בקבוצת הנוער של בית"ר נורדיה ירושלים, המועדון שחרר הבוקר (רביעי) את ירין ניתאי, שחקן ההתקפה שלו, בן ה-20 (שימש כחריג גיל) להפועל טירת הכרמל, כשיחבור היישר לקבוצת הבוגרים של המועדון מליגה א' צפון.

היות ובית"ר נורדיה ירושלים נקלעה למאבקי התחתית בליגה הלאומית לנוער דרום, הרי שנאור מחלב העדיף מספר שחקני הגנה בכדי לייצב את החלק האחורי על פני ירין, שהעונה אומנם שיחק לא מעט, אך מספריו קטנו משמעותית מעונה שעברה, בה פרח.

השחקן רשם העונה 16 הופעות תחת הדרכתו של נאור מחלב, התכבד בשער ליגה אחד, בניצחון 0:1 על מ.ס כפר קאסם, אף היא קבוצת תחתית ורשם שער נוסף במסגרת גביע המדינה לנוער, בניצחון 0:6 על מכבי כפר סבא. רק לשם השוואה, את העונה החולפת סיים עם שמונה שערי ליגה.

את בית"ר נורדיה ירושלים עוזב לאחר 56 הופעות בשלוש שנים ועובר לקבוצת הבוגרים הראשונה שלו בקריירה, הפועל טירת הכרמל, קבוצת תחתית בליגה א' צפון, כשהוא צפוי להשתלב בסגל של פטריסיו סייג, שהגיע לאחרונה בניסיון להוביל את הספינה הטובעת למקום מבטחים.

בעונת המשחקים 2014/15, ירין החל לשחק כדורגל אז כשחקן במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק. לאחר ארבע עונות רצופות, חבר למכבי עמק חפר לשלוש שנים עד מעברו להפועל הרצליה ומשם לבית"ר ירושלים (נערים א') לכדי עונה אחת, תחת הדרכתו של תומר מסיקה.

ההסבר של המאמן

ל-ONE סיפר נאור מחלב, מאמנו בשלוש השנים האחרונות: "מדובר בשחקן מאוד חיובי, ילד טוב, רציני. הגיע אלינו מבית"ר ירושלים. ככל שהתקדמה השנה ההיא, נכנס לקצב. העונה השנייה הייתה חלומית מבחינתו, עד שנפצע חודשיים לסיום.

"הוא התחיל את העונה הזו כחריג גיל, אלא שמבחינת הבקעות ובישולים זה פחות עבד. מדובר בכנף ימין עם רגל שמאל, ילד חכם, יכול לשחק גם כ-10. יש לו אישיות נעימה, לא פוזיונר, התחיל כקפטן את העונה. נאלצנו להיפרד מקצועית. לא בגלל המשמעתי. בובה של ילד. לפני המקצועי.

"העונה יכול היה לשחק בבוגרים, אלא שנוכח שירותו הצבאי, זה לא אפשר לו. הוא נמצא בתפקיד שיכול לצאת בכל יום אחר הצהריים ולהגיע היישר לאימוני הנוער. אם היה מתאפשר לו, הוא בהחלט היה מגיע לבוגרים ומשחק. יש לו את היכולות. מאחל לו הצלחה רבה".

