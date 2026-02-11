"אמרתי לאוהד: לא תסתפר, השיער יגיע לישבן"

סיפור האוהד של מנצ'סטר יונייטד גנב את ההצגה, אבל פאקו חמס דאג להשאיר אותו עם השיער. במשחק בו ווסטהאם סחטה נקודה מול יונייטד (1:1), לאחר שספגה בתוספת הזמן ואיבדה שני ניצחון יקר, עמד ברקע האוהד פרנק אילט שהבטיח לא להסתפר עד שהשדים האדומים ישיגו חמישה ניצחונות רצופים.

היו כבר ארבעה, התספורת הייתה באופק אחרי 493 ימים, ואז הגיעה ווסטהאם. "ראיתי את האוהד עם השיער של מנצ'סטר יונייטד. ואמרתי לו: אתה לא מסתפר, השיער שלך יגיע עד הישבן, אתה תראה", התלוצץ חמס, שמשמש כעוזר מאמן ווסטהאם, בהומור.

המשכורות יקוצצו?

מעבר לאנקדוטה, ווסטהאם ממשיכה את הקאמבק שלה בפרמייר ליג. אפקט פאקו חמס בשיאו, והפטישים עם שלושה ניצחונות, תיקו והפסד אחד בלבד בחמשת המחזורים האחרונים, מה שהקרב אותם לשתי נקודות בלבד מהישרדות. לפי דיווח ב’את’לטיק’, לשחקני הקבוצה יש סעיף בחוזה המאפשר למועדון לקצץ 50 אחוז משכרם במקרה של ירידה לצ'מפיונשיפ, לחץ נוסף במאבק התחתית.

פאקו חמס (IMAGO)

חמס עצמו הבהיר בראיון: "אני משוכנע שאנחנו לא נהיה אלה שיירדו. היינו במרחק שבע נקודות ובדינמיקה רעה מאוד. במשחקים האחרונים הקבוצה הראתה סימני חיים, האמינה במה שאנחנו עושים ושיפרנו דברים קטנים בלי שינויים גדולים. אם נמשיך כך, לא נרד".

המאמן גם החמיא לקבוצתו על היכולת מול יונייטד של מייקל קאריק: "לא היו להם כמעט מצבים, אולי השער ועוד אחד. זה שער קשה מאוד לביצוע, אבל לשחקנים כאלה יש איכות. איבדנו שתי נקודות בסיום, אבל זה לא צריך לגרום לנו לפקפק. הקבוצה במגמה חיובית".