יום רביעי, 11.02.2026 שעה 13:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"פציעה? אנטווי כשיר ב-100%, הכל רעשי רקע"

רז כהן, סוכנו של מגן הרכש של בית"ר, ל"שיחת היום": "יש לו מהירות של מטוס, אלמוג כהן מאוד רצה אותו. בקאלי לא עשה בעיות ואברמוב עשה מה שאפשר"

|
נאנה אנטווי (IMAGO)
נאנה אנטווי (IMAGO)

נאנה אנטווי עבר רשמית לבית”ר ירושלים, כאשר הצטרף בחוזה לשנתיים. סוכנו של הגנאי רז כהן התייחס למעבר של השחקן לקבוצה של ברק יצחקי, לאתגרים ועוד בראיון שערך היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה די חדש בתחום, נכון?
”כן, עבודה קשה, בצניעות, לאט לאט”.

בן כמה אתה?
“31”.

מה אתה יכול לספר לנו על נאנה אנטווי?
”אני עוקב אחריו תקופה ארוכה, שחקן מעניין מאוד. יש לו שילוב של מהירות די חריגה לליגה שלנו, יכולות אתלטיות, דריבל טוב, הוא מגן התקפי, עולה הרבה קדימה, יכול אפילו לשחק כשחקן כנף, פיזי אינטנסיבי כל הזמן מחייך אנרגיות חיוביות, בחור חיובי”. 

נאנה אנטווי (IMAGO)נאנה אנטווי (IMAGO)

“כשיר ב-100%, הכל רעשי רקע”

היו דיווחים על הכשירות שלו, מה מצבו?
”כשיר ב-100 אחוז, הייתה לו בסך הכל מתיחה קלה שהיה בעקבותיה שבועיים בחוץ. הוא שיחק כבר חצי שעה אחרי הפציעה. הכל רעשי רקע, זה לא מעניין לא אותנו ולא את בית”ר. אלמוג כהן מאוד רוצה את השחקן ועשינו הכל כדי להביא אותו”.

הוא התחיל בארמניה ויש לו אפילו אזרחות ארמנית ומשם הגיע לרומניה.
”הוא תוצר מחלקת הנוער של ליל, עבר לארמניה וזכה שם באליפות, ואז סטיאווה בוקרשט זיהתה את היכולות שלו, היה לו חלק מסוים בזכייה שלהם באליפות באותה העונה, ואז עבר להרמנשטאדט, זו קבוצת תחתית אז היכולות ההתקפיות שלו פחות באות לידי ביטוי”.

הוא מאוד מהיר.
”יש לו מהירות של מטוס”.

אנטווי (IMAGO)אנטווי (IMAGO)

אני כמעט בטוח שהוא יפתח בהרכב מול מכבי תל אביב ביום שני.
”בעזרת השם, נשמח לראות אותו”.

הוא הזר הראשון שהבאת לליגת העל?
”לפני שבועיים הבאתי את רואל סוטיריו להפועל ירושלים”.

ניסית להביא עוד מישהו ברגע האחרון היום?
”היו כמה ניסיונות, אבל זה לא פשוט. כשאתה רוצה להביא שחקנים איכותיים הם לא עם הכרטיס ביד, יש גורם נוסף – הקבוצה המשחררת, וכשיש להם שחקן טוב שמשחק הם לא ממהרים לשחרר אותו”.

הבעלים של סטיאווה היה בעניינים בשחרור שלו?
”כן. אני רוצה להגיד גם מילה טובה לברק אברמוב שעשה מה שהוא יכול כדי שנאנה יגיע”.

בקאלי לא עשה בעיות?
”לא, הכל היה בסדר. הוא אוהב את נאנה ונתן לו את ברכת הדרך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */