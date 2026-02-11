"פציעה? אנטווי כשיר ב-100%, הכל רעשי רקע"

נאנה אנטווי עבר רשמית לבית”ר ירושלים, כאשר הצטרף בחוזה לשנתיים. סוכנו של הגנאי רז כהן התייחס למעבר של השחקן לקבוצה של ברק יצחקי, לאתגרים ועוד בראיון שערך היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה די חדש בתחום, נכון?

”כן, עבודה קשה, בצניעות, לאט לאט”.

בן כמה אתה?

“31”.

מה אתה יכול לספר לנו על נאנה אנטווי?

”אני עוקב אחריו תקופה ארוכה, שחקן מעניין מאוד. יש לו שילוב של מהירות די חריגה לליגה שלנו, יכולות אתלטיות, דריבל טוב, הוא מגן התקפי, עולה הרבה קדימה, יכול אפילו לשחק כשחקן כנף, פיזי אינטנסיבי כל הזמן מחייך אנרגיות חיוביות, בחור חיובי”.

נאנה אנטווי (IMAGO)

“כשיר ב-100%, הכל רעשי רקע”

היו דיווחים על הכשירות שלו, מה מצבו?

”כשיר ב-100 אחוז, הייתה לו בסך הכל מתיחה קלה שהיה בעקבותיה שבועיים בחוץ. הוא שיחק כבר חצי שעה אחרי הפציעה. הכל רעשי רקע, זה לא מעניין לא אותנו ולא את בית”ר. אלמוג כהן מאוד רוצה את השחקן ועשינו הכל כדי להביא אותו”.

הוא התחיל בארמניה ויש לו אפילו אזרחות ארמנית ומשם הגיע לרומניה.

”הוא תוצר מחלקת הנוער של ליל, עבר לארמניה וזכה שם באליפות, ואז סטיאווה בוקרשט זיהתה את היכולות שלו, היה לו חלק מסוים בזכייה שלהם באליפות באותה העונה, ואז עבר להרמנשטאדט, זו קבוצת תחתית אז היכולות ההתקפיות שלו פחות באות לידי ביטוי”.

הוא מאוד מהיר.

”יש לו מהירות של מטוס”.

אנטווי (IMAGO)

אני כמעט בטוח שהוא יפתח בהרכב מול מכבי תל אביב ביום שני.

”בעזרת השם, נשמח לראות אותו”.

הוא הזר הראשון שהבאת לליגת העל?

”לפני שבועיים הבאתי את רואל סוטיריו להפועל ירושלים”.

ניסית להביא עוד מישהו ברגע האחרון היום?

”היו כמה ניסיונות, אבל זה לא פשוט. כשאתה רוצה להביא שחקנים איכותיים הם לא עם הכרטיס ביד, יש גורם נוסף – הקבוצה המשחררת, וכשיש להם שחקן טוב שמשחק הם לא ממהרים לשחרר אותו”.

הבעלים של סטיאווה היה בעניינים בשחרור שלו?

”כן. אני רוצה להגיד גם מילה טובה לברק אברמוב שעשה מה שהוא יכול כדי שנאנה יגיע”.

בקאלי לא עשה בעיות?

”לא, הכל היה בסדר. הוא אוהב את נאנה ונתן לו את ברכת הדרך”.