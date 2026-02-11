הקשר הטוב בעולם עד גיל 19 משחק בליגת העל?

בצמרת של רשימה יוקרתית במיוחד. ג'ון אוטומאו אולי עדיין לא הפך לשם שגור בכל בית בישראל, אך בקצב ההתקדמות הנוכחי שלו, זה כנראה רק עניין של זמן. הקשר הניגרי בן ה-18 קודם מסגל הנוער להרכב הבוגרים של הפועל ירושלים לקראת הדרבי מול בית"ר ירושלים בתחילת דצמבר, ומאותו רגע תפס מקום של קבע ב-11.

מספרים שממקמים אותו ראשון בעולם

על פי נתוני מחקר CIES, אוטומאו מדורג כאחד ממחלצי הכדור הבולטים בעולם לגילו, ואף ניצב במקום הראשון בדירוג הקשרים המרכזיים עד גיל 19 ב-50 הליגות הבכירות, מבין שחקנים שצברו לפחות 450 דקות בחצי השנה האחרונה. הדירוג מתבסס על פרמטרים כמו מאבקי גובה, ניהול משחק, כדרור, יצירת מצבים וסיומת, כאשר הציון המשוקלל שקיבל הקשר מהבירה עומד על 80.5 מתוך 100, הנתון הגבוה ביותר בקטגוריה.

מעבר למיקום המרשים בטבלה, אוטומאו מציג לאורך העונה נוכחות דומיננטית במרכז השדה. הוא בולט במיוחד במאבקים האוויריים וביכולת ההשתלטות על כדורים חוזרים. עד כה העונה הוא רושם ממוצעים של 5.3 חילוצי כדור, 4.1 תיקולים ו-3.2 הרחקות למשחק, מספרים חריגים ביחס לקשר הגנתי בגילו. כל זאת כשהוא משחק 80 דקות בממוצע למשחק ופתח ב-9 משחקי ליגה.

ג׳ון אוטומאו מרחיק (אורן בן חקון)

במחזור האחרון מול מכבי חיפה ספג כרטיס צהוב נוסף שהוביל להרחקה בשל צבירה, אך הוא צפוי לשוב לסגל האדומים כבר במחזור הקרוב, כאשר הפועל ירושלים תפגוש ביום שישי את הפועל ת"א.