"יום אחד אתה שמח, יום אחרי מקבל בשורה רעה"

גונן עידו, הקשר בן ה-29, שהועבר בתחילת העונה לליגה ב' וחבר להכח מכבי עמידר רמת גן, חזר לליגה א', לקבוצה שבמרוצת השנים הייתה לו לבית חם, למ.ס טירה ומאז 05/10/2025, רשם 15 הופעות תחת הדרכתו של גל ברשאן, עד שבמשחקו האחרון (06/02 נגד נשר) נפצע ונאלץ לרדת מכר הדשא כבר בדקה השמינית. בדיקה רפואית קבעה: גונן לא חוזר לשחק, לעת עתה.

השחקן שגדל ברמת גן, הגיע לראשונה לטירה בעונת המשחקים 2020/21, אז תחת הדרכתו של חיים סירוטקין. באותה עת הגיע עם חבריו לקבוצה למשחקי הפלייאוף, בהם הפסידו למכבי יפו. את עונת 2021/22 המשיך עם טירה, עד מעברו לליגה ב', להפועל קלנסוואה, עמה העפיל לליגה א' בהיסטוריה שלא תישכח.

בתחילת עונת 2022/23 חזר הביתה למ.ס טירה, לעונה שלא הייתה מרשימה במיוחד, הרי שהקבוצה סיימה במקום התשיעי. שנה לאחר מכן, בעונת המשחקים 2023/24, להט עם שבעה שערי ליגה והגיע עם חבריו לקבוצה לפלייאוף העליון, כשאף התמודדו מול הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית, מולה הפסידו רק 1:0. במועדון של עבד תיתי רשם 112 הופעות בכל המסגרות מאז עונת 2020/21.

גונן עידו וחבריו חוגגים (באדיבות מ.ס טירה)

במ.ס טירה לא מסתירים את העובדה כי גונן יחסר להם עד מאוד. "יש רצון להביא מחליף לעמדה שלו", ציין בפני ONE, גל ברשאן, המאמן. "אחלה גונן, בנאדם זהב". בשישי, במסגרת המחזור ה-20 בליגה א' צפון, מ.ס טירה תצא לטמרה, שם תפגוש את מ.כ צעירי טמרה המקומית, במשחק שייערך בשעה 13:15. באורחת מקווים לחזור למסלול הניצחונות, המארחת תחפש להמשיך מומנטום.

ההודעה של גונן

הודעת גונן עידו בדף הפייסבוק האישי שלו: "אייי כדורגל כדורגל. יום אחד אתה הכי שמח בעולם ויום אחרי אתה מקבל בשורה רעה. אני מסתכל תמיד על הצד החיובי ויודע שהכל מאלוהים וכל דבר קורה לטובה. תודה על הזכות להיות קפטן אחרי חמש שנים במועדון מקווה שהצלחתי לשמח ולגרום לכם לטיפה אושר. שיקום קטן ואני חוזר אליכם".

במ.ס טירה הודיעו לקהל הרחב ולעוקביהם: "קהל נכבד. הקפטן שלנו עידו גונן סיים את העונה בעקבות פציעה. לאחר בדיקות והערכה רפואית, הוחלט על ניתוח, כאשר זמן ההחלמה הצפוי עומד על כארבעה חודשים. כל משפחת מועדון ספורט טירה מאחלת לקפטן שלנו החלמה מהירה, חזרה מלאה ובריאה, והרבה כוח בדרך חזרה למגרשים. אנחנו איתך!".