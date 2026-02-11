יום רביעי, 11.02.2026 שעה 11:57
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

מ.כ כפ"ס תערוך בשישי טקס פרישה לעומר פדידה

רגע לפני פתיחת המשחק בלויטה מול המוליכה, מכבי קריית גת, מועדון האוהדים יכבד את הסמל. וגם: הכסף הרב שאספה העמותה בזכות הקהל שנרתם למהלך

|
עומר פדידה (יונתן גינזבורג)
עומר פדידה (יונתן גינזבורג)

ביום שישי הקרוב ייערכו משחקי המחזור ה-20 בליגה א’ דרום, כאשר מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים תארח בלויטה (13:15) את המוליכה מכבי קריית גת. עוד לפני שריקת הפתיחה יתקיים טקס פרישה מרגש לעומר פדידה, שחקן הקבוצה עד לאחרונה, שהודיע על פרישה מכדורגל – כפי שפורסם ב-ONE.

פדידה תלה את הנעליים בגיל 35. השחקן הכפר סבאי, המזוהה יותר מכל עם הפועל כפר סבא, רשם במדיה 345 הופעות בכל המסגרות וכבש 80 שערים. במהלך הקריירה שלו ספג 45 כרטיסים צהובים ושלושה אדומים. הוא סיים קריירה עשירה שכללה הופעות בליגת העל, בליגה הלאומית ובשלוש השנים האחרונות גם בליגות הנמוכות, אז לבש את מדי קבוצת האוהדים מ.כ כפר סבא 1928.

גיוס מרשים מהקהילה

בתוך כך, במ.כ כפר סבא 1928 ציינו השבוע הישג מרשים נוסף מחוץ למגרש: בתוך פחות מ-48 שעות גויסו למעלה מ-100 אלף שקלים בקמפיין אמצע העונה המסורתי. בהודעה הרשמית נמסר: “קבוצת האוהדים, המשחקת כיום בליגה א’, יצאה בקמפיין גיוס אמצע העונה המסורתי שלה והוכיחה שוב כי הנאמנות לסמל חזקה מכל טבלה. הסכום גויס כולו מאוהדי הקבוצה בלבד”.

עומר פדידה באחד ממשחקיו האחרונים העונה (יונתן גינזבורג)עומר פדידה באחד ממשחקיו האחרונים העונה (יונתן גינזבורג)

עוד נכתב: “בכדורגל הישראלי התרגלנו לשמוע על בעלי הון או ספונסרים גדולים, אבל בכפר סבא 1928 הסיפור הוא אחר לגמרי. קבוצת האוהדים, שציינה השנה את עונתה השלישית בלבד מאז הוקמה, ממשיכה לשבור שיאים של מעורבות קהילתית”.

במועדון הדגישו כי למרות שהקבוצה משחקת בליגה א’ ואינה מצויה במאבקי העלייה הישירים לליגה הלאומית, ההיענות הייתה מיידית וסוחפת. “בדרך כלל התגייסות המונים כזו שמורה לרגעי שיא של מאבקי אליפות או עלייה, אך המקרה הנוכחי מוכיח את עוצמתו של המודל: הקהילה חזקה מהתוצאה הרגעית על הדשא. ההתגייסות המהירה היא רוח גבית עצומה שמוכיחה שהפרויקט יציב, שורשי ובעל אופק ארוך טווח”.

לסיום הובהר כי הכסף שגויס ישמש לחיזוק הפעילות השוטפת ולהמשך בניית התשתית המקצועית והקהילתית. במועדון ציינו כי העובדה שבתוך יומיים גויס סכום השווה לתקציב של קבוצות שלמות בליגות הנמוכות - ורק מכוח הקהל - מהווה תעודת כבוד לכדורגל הישראלי ולמודל הבעלות השיתופית.

