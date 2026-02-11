יום רביעי, 11.02.2026 שעה 11:56
ספורט אחר  >> ג'ודו

שגיא מוקי צפוי להודיע על פרישה מג’ודו

ל-ONE נודע כי המדליסט האולימפי ואלוף העולם לשעבר בן ה-33, צפוי להכריז על סיום הקריירה הספורטיבית שלו במסיבת עיתונאים. המועד והמיקום בפנים

|
שגיא מוקי שמח (רדאד ג'בארה)
שגיא מוקי שמח (רדאד ג'בארה)

עוד ספורטאי אולימפי ישראלי בדרך לפרישה. שגיא מוקי, המדליסט האולימפי ואלוף העולם לשעבר, צפוי להכריז על סיום הקריירה הספורטיבית בגיל 33 במסיבת עיתונאים שיכנס בבית מלון בנתניה בשבוע הבא, כך נודע ל-ONE.

שגיא מוקי, שגדל תחת מאמנו האישי אורן סמדג’ה והתפתח להיות ג’ודאי בינלאומי מצליח בעשור האחרון, יודיע על סיום הקריירה. למרות פציעה בגב שפגעה בתפקודו רגע לפני אולימפיאדת ריו 2016, הג’ודאי הופיע למשחקים האולימפיים בקטגוריית המשקל של עד 73 ק”ג, נאבק ביריביו, העפיל לחצי הגמר, משם נשר לקרב על מדליית הארד, ובסופו של דבר סיים במקום החמישי.

מאז, מוקי התאושש וזכה בתארים יוקרתיים, בראשם תואר אלוף העולם. הוא זכה במדליית הזהב העולמית בקטגוריית המשקל של עד 81 ק”ג באליפות העולם שנערכה בטוקיו 2019, עם דרמת ענק כאשר יריבו האיראני סעיד מולאי אוים על ידי המשטר בארצו ונאלץ לפרוש כדי להימנע מקרב נגד הישראלי.

המדליה האולימפית

באולימפיאדת טוקיו 2020, מוקי זכה במדליית הארד האולימפית הקבוצתית עם נבחרת ישראל, מה שהסב גאווה גדולה למשלחת בכחול-לבן, שהופיעה לצד מעצמות כמו יפן וצרפת על הפודיום. הוא היה גורם שעזר לנבחרת לנצח את רוסיה בדרך למדליה. גם שנתיים לאחר מכן, הנבחרת הישראלית זכתה במדליית הארד הקבוצתית באליפות העולם 2022 ושגיא היה שותף גם להישג הזה.

שגיא מוקי חוגג (רויטרס)שגיא מוקי חוגג (רויטרס)

מלבד זאת, למוקי היו עוד מדליות רבות בסבב העולמי. הוא זכה פעמיים בתואר אלוף אירופה, בין היתר גם בתחרות היבשתית שנערכה בתל אביב לעיני הקהל הישראלי ב-2018, כמו גם מדליית ארד אירופית נוספת. בין היתר, הוא גם זכה בשתי מדליות בטורנירי המאסטרס ובעשר מדליות בטורנירי הגראנד סלאם השונים. זהו עוד אחד מהספורטאים המעוטרים והוותיקים בנבחרת ישראל שמכריזים על פרישתם.

מוקי צפוי לכנס מסיבת עיתונאים בבית מלון בנתניה בשבוע הבא, כאשר על פי הודעה שמסר למקורביו זה יקרה ביום שני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */