שגיא מוקי צפוי להודיע על פרישה מג’ודו

עוד ספורטאי אולימפי ישראלי בדרך לפרישה. שגיא מוקי, המדליסט האולימפי ואלוף העולם לשעבר, צפוי להכריז על סיום הקריירה הספורטיבית בגיל 33 במסיבת עיתונאים שיכנס בבית מלון בנתניה בשבוע הבא, כך נודע ל-ONE.

שגיא מוקי, שגדל תחת מאמנו האישי אורן סמדג’ה והתפתח להיות ג’ודאי בינלאומי מצליח בעשור האחרון, יודיע על סיום הקריירה. למרות פציעה בגב שפגעה בתפקודו רגע לפני אולימפיאדת ריו 2016, הג’ודאי הופיע למשחקים האולימפיים בקטגוריית המשקל של עד 73 ק”ג, נאבק ביריביו, העפיל לחצי הגמר, משם נשר לקרב על מדליית הארד, ובסופו של דבר סיים במקום החמישי.

מאז, מוקי התאושש וזכה בתארים יוקרתיים, בראשם תואר אלוף העולם. הוא זכה במדליית הזהב העולמית בקטגוריית המשקל של עד 81 ק”ג באליפות העולם שנערכה בטוקיו 2019, עם דרמת ענק כאשר יריבו האיראני סעיד מולאי אוים על ידי המשטר בארצו ונאלץ לפרוש כדי להימנע מקרב נגד הישראלי.

המדליה האולימפית

באולימפיאדת טוקיו 2020, מוקי זכה במדליית הארד האולימפית הקבוצתית עם נבחרת ישראל, מה שהסב גאווה גדולה למשלחת בכחול-לבן, שהופיעה לצד מעצמות כמו יפן וצרפת על הפודיום. הוא היה גורם שעזר לנבחרת לנצח את רוסיה בדרך למדליה. גם שנתיים לאחר מכן, הנבחרת הישראלית זכתה במדליית הארד הקבוצתית באליפות העולם 2022 ושגיא היה שותף גם להישג הזה.

שגיא מוקי חוגג (רויטרס)

מלבד זאת, למוקי היו עוד מדליות רבות בסבב העולמי. הוא זכה פעמיים בתואר אלוף אירופה, בין היתר גם בתחרות היבשתית שנערכה בתל אביב לעיני הקהל הישראלי ב-2018, כמו גם מדליית ארד אירופית נוספת. בין היתר, הוא גם זכה בשתי מדליות בטורנירי המאסטרס ובעשר מדליות בטורנירי הגראנד סלאם השונים. זהו עוד אחד מהספורטאים המעוטרים והוותיקים בנבחרת ישראל שמכריזים על פרישתם.

מוקי צפוי לכנס מסיבת עיתונאים בבית מלון בנתניה בשבוע הבא, כאשר על פי הודעה שמסר למקורביו זה יקרה ביום שני.