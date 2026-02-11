יום רביעי, 11.02.2026 שעה 11:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

חיפה הכחישה את טענת ברטולוביץ' לגבי ירמקוב

מאמן מטאליסט טען שמתנהל משא ומתן על שוער הירוקים ("אנחנו באמת מעוניינים בירמקוב ורוצים לראות אותו פה"), בקבוצה מהכרמל הכחישו ולא ישחררו אותו

|
גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מאמן מטאליסט 1925, מלאדן ברטולוביץ', התייחס לשמועות ההעברות סביב קבוצתו, אך מי שמשך את מירב תשומת הלב בישראל היה דווקא שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, עליו אמר המאמן שיש משא ומתן. עם זאת, במכבי חיפה טוענים שלא ישחררו את השוער לאוקראינה ואף הכחישו כל טענה לגבי משא ומתן עליו.

המאמן הקרואטי לא ניסה להתחמק מהנושא, וכשנשאל ישירות על השוער ששיחק בעבר באלכסנדריה וכיום עומד בין הקורות של מכבי חיפה, סיפק אמירה ברורה למדי לגבי העניין של המועדון האוקראיני.

"אנחנו באמת מעוניינים בירמקוב ורוצים לראות אותו אצלנו בקבוצה", אמר ברטולוביץ'. "גאורגי הוא שוער טוב שיכול לחזק את עמדת השוער וליצור תחרות. המשא ומתן נמשך".

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מדובר בהצהרה משמעותית, שכן זו אינה אמירה כללית או דיפלומטית, אלא אישור פומבי לכך שמטאליסט רואה בירמקוב מועמד רציני לחיזוק הסגל. ברטולוביץ' אף הדגיש את הצורך ביצירת תחרות בעמדת השוער, רמז לכך שהקבוצה מחפשת שדרוג מיידי בעמדה הקריטית הזו, אבל כאמור מכבי חיפה לא תוותר על ירמקוב, השוער הראשון שלה ואחד משחקניה המצטיינים העונה.

ברוניניו בדרך

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

ברטולוביץ' נשאל גם על שמות נוספים שעלו כמועמדים למטאליסט 1925. לגבי ברוניניו, הקשר ההתקפי של קרפטי לבוב, אמר: "ברוניניו הוא שחקן מאוד מעניין וכבר הסתגל למשחק באוקראינה, וזה חשוב מאוד. לא הייתי מתנגד לשחקן כזה בקבוצה, אבל האם הוא יהיה אצלנו? תדעו הכל בקרוב".

